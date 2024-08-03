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Gündem Özeti - 3 Ağustos 2024

Ağustos ayının gündeminde bakanların programları ve uluslararası gelişmeler ön planda.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 00:01
Gündem Özeti - 3 Ağustos 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı | Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920

YASAMA, YÜRÜTME VE SİYASET

  1. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı toplantısı ile Döğer Beldesi toplu açılış programına katılacak. (Afyonkarahisar/10.30-12.30)
  2. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim töreninde yer alacak ve görev devralan Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e tebriklerini iletecek. (İstanbul/12.00)
  3. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Trabzon İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak. (Trabzon/11.30)

EKONOMİ VE FİNANS

  1. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TARKİM Temel Atma Töreni ve Üzüm Hasadı Programı'na katılacak. (Manisa/10.00-12.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

  1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya'da çeşitli temaslarda bulunacak. (Addis Ababa)
  2. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikler izlenmektedir. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

  1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden Türk sporcuları izlemek için Paris'te bulunacak. (Paris/10.00-22.04)
  2. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye adına milli sporcular 8 branşta yarışacak. (Paris/09.00-22.04)
  3. Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa maçı için Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. (İstanbul/20.45)

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