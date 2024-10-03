Gündem Özeti: 3 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2024

KURUMSAL ETKİNLİKLER

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile bir araya gelecek ve basın toplantısı düzenleyecek.

(TBMM/13.00/13.45)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da turizm sektörü temsilcileriyle toplantıya katılacak ve Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1068 daire anahtar teslim töreninde yer alacak.

(Antalya/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valiliği'ni ziyaret edecek ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde önemli törenlere katılacak.

(Konya/09.30/10.00/10.40)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî Savunma Üniversitesi ve Harp Enstitüleri 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katılacak.

(İstanbul/09.30)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi görüşülmeye açılacak ve TCMB Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum gerçekleştirecek.

(TBMM/14.00/14.30)

EKONOMİ FİNANS

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısı düzenleyecek, TEKNOFEST alanını ziyaret edecek ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.

(Adana/11.00/14.45/17.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık firmaları ile toplantı yapacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek.

(İstanbul/11.00-15.00)

TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

BDDK, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile İran'ın gerçekleştirdiği balistik saldırıların yansımaları takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut/Tahran)

SPOR

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya'nın RFS takımına konuk olacak.

(Riga/19.45)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak.

(Enschede/22.00)

Beşiktaş, Almanya'nın Frankfurt takımını ağırlayacak.

(İstanbul/22.00)

Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maç yapılacak.

(İstanbul/16.00)

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