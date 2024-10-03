Gündem Özeti: 3 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 3 Ekim 2024
KURUMSAL ETKİNLİKLER
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile bir araya gelecek ve basın toplantısı düzenleyecek.
(TBMM/13.00/13.45)
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da turizm sektörü temsilcileriyle toplantıya katılacak ve Kentsel Dönüşüm Projesi’nin 1068 daire anahtar teslim töreninde yer alacak.
(Antalya/14.00/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya Valiliği'ni ziyaret edecek ve Necmettin Erbakan Üniversitesi'nde önemli törenlere katılacak.
(Konya/09.30/10.00/10.40)
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Millî Savunma Üniversitesi ve Harp Enstitüleri 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı açılış törenine katılacak.
(İstanbul/09.30)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.00)
TBMM Genel Kurulunda, Öğretmenlik Mesleği Kanunu teklifi görüşülmeye açılacak ve TCMB Başkanı Fatih Karahan Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum gerçekleştirecek.
(TBMM/14.00/14.30)
EKONOMİ FİNANS
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, basın toplantısı düzenleyecek, TEKNOFEST alanını ziyaret edecek ve iş insanlarıyla bir araya gelecek.
(Adana/11.00/14.45/17.30)
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havacılık firmaları ile toplantı yapacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek.
(İstanbul/11.00-15.00)
TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/14.30)
BDDK, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.
(Ankara/14.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile İran'ın gerçekleştirdiği balistik saldırıların yansımaları takip ediliyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut/Tahran)
SPOR
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Letonya'nın RFS takımına konuk olacak.
(Riga/19.45)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın Twente takımıyla karşılaşacak.
(Enschede/22.00)
Beşiktaş, Almanya'nın Frankfurt takımını ağırlayacak.
(İstanbul/22.00)
Basketbol FIBA Kadınlar Süper Kupa'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maç yapılacak.
(İstanbul/16.00)
ÖNEMLİ NOT
Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abonelerimiz dışındaki kişiler tarafından kullanılamaz. İhlal durumunda yasal haklarımız saklıdır.