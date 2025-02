Gündem Özeti: 3 Şubat 2025 Hangi Gelişmeler Olacak?

3 Şubat 2025 Gündem Özeti

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan

Politika

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/13.00)

Ekonomi ve Finans

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu Bakanlar 1. Toplantısı'na katılacak. (Ankara/13.30)

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünü ziyaret edecek. (Ankara/10.00)

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İl Başkanlığını ve Valiliği ziyaret ederek, ocak ayı dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak. (Trabzon/08.30/09.30/10.30)

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edecek ve ocak ayı dış ticaret verileri basın toplantısına katılacak, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Limanı ve Doğu Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü ziyaret edecek. (Trabzon/09.30/10.30/11.45/12.30)

- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

- Avrupa Birliği liderleri, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın katılacağı savunma konulu gayriresmi zirve toplantısında bir araya gelecek. (Brüksel)

- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs)

- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

Güncel

- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak.

Sport

- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşmasıyla sona erecek. (Gaziantep/20.00)

- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (Ankara/19.00)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.