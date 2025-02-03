Gündem Özeti: 3 Şubat 2025'te Türkiye'de Önemli Gelişmeler

3 Şubat 2025 Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılış Töreni'ne katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Tören İstanbul'da saat 11.00'de, Kabine Toplantısı ise Ankara'da saat 16.00'da gerçekleşecek.

Parti Toplantıları

CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplanacak. Bu toplantı Ankara'da saat 13.00'te yapılacak.

Ekonomi ve Finans

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye-Macaristan Savunma İnovasyon Çalışma Grubu Bakanlar 1. Toplantısı'na katılacak. (Ankara/13.30)

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne ziyarette bulunacak. (Ankara/10.00)

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Trabzon'da AK Parti İl Başkanlığına ve Valiliğe ziyarette bulunacak; basın toplantısıyla ocak ayı dış ticaret verilerini açıklayacak. (Trabzon/08.30/09.30/10.30)

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve ocak ayı dış ticaret verileri hakkında basın toplantısına katılacak. (Trabzon/09.30/10.30/11.45/12.30)

- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

- Avrupa Birliği liderleri, savunma konulu gayriresmi zirve toplantısı için bir araya gelecek. (Brüksel)

- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası ile ilgili gelişmeler izlenecek. (Gazze/Kudüs)

- Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. (Şam/Halep)

Güncel Haberler

- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, yarıyıl tatilinin ardından 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak.

Spor Gündemi

- Trendyol Süper Lig'in 22. haftası, Gaziantep FK-Galatasaray maçıyla sona erecek. (Gaziantep/20.00)

- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Yenimahalle Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (Ankara/19.00)

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