Gündem Özeti: 30 Aralık 2024'te Bugün Neler Olacak?

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Niğde'de Belediyeyi, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını, ardından ise Aksaray'da Valiliği, Belediyeyi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Ziyaret saatleri sırasıyla 12.30, 13.00 ve 13.30 (Niğde) ile 16.30, 17.00 ve 17.30 (Aksaray) olarak planlandı.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Aylin Nazlıaka ve Yalçın Karatepe, parti genel merkezinde ayrı ayrı basın toplantıları düzenleyecekler. Toplantı saatleri 11.00, 12.00 ve 13.30 şeklinde.

EKONOMİ FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, saat 11.00'de İstanbul'da Marmara Bölgesi Organize Sanayi Bölgeleri ve Sanayicileri İstişare Toplantısı'na katılacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na 10.00'da Ankara'da iştirak edecek.

Türkiye İstatistik Kurumu, 10.00'da Aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi ile 2024 yılına dair yoksulluk ve yaşam koşulları istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA DİPLOMASİ

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesi sonrası ülke genelindeki gelişmeler yakından izleniyor. Bu çerçevede, Şam ve Halep bölgelerinde durum takip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de dikkatle izlenmekte. Gazze ve Kudüs bölgeleri üzerindeki durum raporları takip ediliyor.

SPOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 12. haftası, bugün Manisa Basket ile Beşiktaş Fibabanka ve Bursaspor Yörsan ile Yalovaspor Basketbol karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Maçlar Manisa'da saat 18.00 ve Bursa'da saat 20.30’da oynanacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'inde ise 9. haftadan ertelenen Görele Belediyespor-Ortahisar Belediyespor maçı saat 19.00’da Giresun'da gerçekleştirecek.

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