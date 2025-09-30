Gündem Özeti — 30 Eylül 2025: TBMM Başkanı Budapeşte'de, Belgrad Konferansı ve Spor Gündemi

GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2025

YASAMA, YÜRÜTME, SİYASET

TBMM Başkanı'nın Budapeşte programı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok tarafından kabul edilecek ve Maarif Vakfı İlköğretim Okulu ve Lisesi'nin yeni binasının açılışına katılacak. (Budapeşte)

Belgrad Kadın Konferansı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belgrad Kadın Konferansı kapsamında düzenlenecek "Temsilin Adımları-Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi" başlıklı panele katılacak, Türkiye'nin uluslararası imzaya açtığı "Dijital Dünyada Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"'nin Sırbistan tarafından imzalanmasına iştirak edecek ve ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Belgrad)

Diğer siyaset gündemi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.00)

MHP Genel Başkan Yardımcısı, Cengiz Aytmatov Enstitüsü Başkanı İlyas Topsakal, parti genel merkezinde Cengiz Aytmatov'un başyapıtı "Cemile"'nin Ortak Türk Alfabesi ile hazırlanan özel basımı ile "Ulu Bozkırın Ruhu-Türk Dünyası Ressamları Cengiz Aytmatov'u Anıyor" temalı uluslararası resim sergisinin tanıtımını yapacak. (Ankara/12.00)

EKONOMİ & FİNANS

Bakanlık programları ve veri açıklamaları

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/09.30)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Devletleri Teşkilatı 8. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak, bazı ülkelerin ulaştırma ve haberleşme bakanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek. (Almatı)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı dış ticaret ve işgücü istatistikleri ile hizmet üretici fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA & DİPLOMASİ

Filistin ve bölge gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Washington)

SPOR

Bugün öne çıkan maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta müsabakasında Galatasaray, İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk edecek. (İstanbul/22.00)

Basketbol Avrupa Ligi ilk hafta maçında Anadolu Efes, İsrail'in Maccabi Rapyd Tel-Aviv takımıyla iç saha maçını Karadağ'da oynayacak. (Podgorica/19.00)

Basketbol BKT Avrupa Kupası gruplarında normal sezon başlayacak. B Grubu ilk hafta maçında Türk Telekom, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını ağırlayacak. (Ankara/19.00)

Fenerbahçe Beko için; Avrupa Ligi'nin ilk haftası öncesi genel menajer Derya Yannier, başantrenör Sarunas Jasikevicius ve takım kaptanı Melih Mahmutoğlu basın toplantısı düzenleyecek; ardından oyuncular Onuralp Bitim, Talen Horton-Tucker ve Mikael Jantunen basın mensuplarıyla buluşacak. (İstanbul/13.45)

***

