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Gündem Özeti - 31 Ekim 2024

31 Ekim 2024 tarihinde Türkiye'de gerçekleşecek önemli olayların özet bilgileri.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 00:01
Gündem Özeti - 31 Ekim 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 31 Ekim 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonunda TBMM Başkanlığının 2025 yılı bütçesi görüşmelerine katılacak.

(TBMM/10.00)

ÇALIŞMA VE SOSYAL HAYAT

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Uluslararası Konferansı" açılış programında yer alacak.

(Ankara/13.30)

EKONOMİ & FİNANS

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, MÜSİAD Sanayi ve Teknoloji Zirvesi ve Balkan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak.

(İstanbul/09.30/Edirne/13.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valilik ziyareti gerçekleştirecek ve Balkan İş ve Yatırım Forumu'nda bulunacak.

(Edirne/09.00/13.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Dörtlü Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak ayrıca Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni ziyaret edecek.

(Bağdat)

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına dair hizmet üretici fiyat endeksi ve dış ticaret istatistikleri ile temmuz-eylül dönemine ait turizm verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

KÜLTÜR VE SANAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür Merkezi'nde yılın üçüncü çeyreğine ait turizm verilerini açıklayacak ve ardından İstanbul InterContinental Otel'de Türkiye Otelciler Birliği'nin Geleneksel Öğlen Yemeği'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/13.00)

GÜNCEL OLAYLAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2025 Yılı Hac Kurası çekilişine katılacak.

(Ankara/10.30)

SPOR

- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu, toplamda 6 maçla tamamlanacak.

- THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın ALBA Berlin takımıyla karşılaşacak.

(Berlin/22.00)

- Hentbol Kadınlar Süper Lig 4. haftasında ertelenen Adasokağı-Görele Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Adana/16.00/Ankara/18.00)

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