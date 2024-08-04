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Gündem Özeti - 4 Ağustos 2024

Bugünün önemli olayları arasında CHP kurultayı, bakan ziyaretleri ve Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 00:00
Gündem Özeti - 4 Ağustos 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 4 Ağustos 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı (Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920)

1. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'na katılacak. Ayrıca, İl Başkanları toplantısına ve Parti Meclisi toplantısına başkanlık edecek.

Yer: Ankara Saat: 10.00-12.00-16.30

YASAMA, YÜRÜTME ve SİYASET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Niksar yolu şantiyesinde incelemelerde bulunacak. Ayrıca, AK Parti Tokat İl Danışma Meclisi toplantısına katılacak, Valiliği ziyaret edecek ve AK Parti Tokat İl Başkanı Ali Özer'in oğlunun düğünü için aileye katılacak.

Yer: Tokat Saat: 12.30-14.00-16.30-19.00

DÜNYA DİPLOMASİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'ı ziyaret edecek.

Yer: Kahire

Öte yandan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail - Lübnan sınır hattındaki gerilimin durumu takip ediliyor.

Yer: Gazze/Kudüs/Beyrut

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını takip edecek.

Yer: Paris Saat: 10.00-20.55

A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında İtalya ile karşılaşacak.

Yer: Paris Saat: 10.00

Olimpiyatlarda voleybol dışında atletizm, artistik cimnastik, okçuluk, boks, atıcılık, yüzme ve yelken gibi 15 branşta daha sporcular mücadele verecek.

Yer: Paris/Marsilya Saat: 09.00-20.55

18'inci Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nin Türkiye güzergahının startı, Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Yer: İstanbul Saat: 11.00

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 10'uncu ayağı olan Britanya Grand Prix'si gerçekleşecek.

Yer: Silverstone Saat: 15.00

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