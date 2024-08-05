Gündem Özeti - 5 Ağustos 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ağustos 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

POLİTİKA

1. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle partisinin genel merkezinde buluşacak. (Ankara/11.00)

EKONOMİ

1. Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait enflasyon verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DİPLOMASİ

1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. (Kahire)

2. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim devam ediyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

TOPLUMSAL ETKİNLİKLER

1. AK Parti Genel Merkezi, İnsan Hakları Eğitim Programı düzenleyecek. (Ankara/09.30)

SPOR

1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını takip edecek. (Paris/11.00-21.40)

2. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na Fransa'da devam edilecek. Milli sporcular toplam dört kategoride yarışacak. (Paris/11.05-20.00)

3. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmeleri için kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirilecek. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak. (Nyon/13.00/14.00/15.00)

4. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir oyuncusu, Lille maçı öncesinde konakladıkları Otel Barrierre Lille'de basın toplantısı yapacak. (Lille/18.30)

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