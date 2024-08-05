Gündem Özeti: 5 Ağustos 2024

GÜNDEM / 5 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı / Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Cumhurbaşkanlığı Faaliyetleri

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Parti Faaliyetleri

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle partisinin genel merkezinde bir araya gelecek. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Gelişmeler

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dış İlişkiler ve Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. (Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilimler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İnsan Hakları Programı

1- AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan Hakları Eğitim Programı düzenleyecek. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Faaliyetleri

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların müsabakalarını izleyecek. (Paris/11.00-21.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na devam edilecek. Milli sporcular, 4 kategoride müsabakalara katılacak. (Paris/11.05-20.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak. (Nyon/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcu, Lille maçı öncesinde konakladıkları Otel Barrierre Lille'de basın toplantısı düzenleyecek. (Lille/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Not:

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılmamalıdır. Abonelerimiz sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.