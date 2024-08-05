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Gündem Özeti: 5 Ağustos 2024

Bugün önemli gelişmeler, kabine toplantısı ve uluslararası diplomasi temasları göze çarpıyor.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 09:00
Gündem Özeti: 5 Ağustos 2024

GÜNDEM / 5 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı / Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Cumhurbaşkanlığı Faaliyetleri

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İnsan Hakları Eğitim Programı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Parti Faaliyetleri

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eğitim sendikalarının temsilcileriyle partisinin genel merkezinde bir araya gelecek. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomik Gelişmeler

1- Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dış İlişkiler ve Diplomasi

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati'nin daveti üzerine Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. (Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilimler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İnsan Hakları Programı

1- AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, İnsan Hakları Eğitim Programı düzenleyecek. (Ankara/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Faaliyetleri

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcuların müsabakalarını izleyecek. (Paris/11.00-21.40) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na devam edilecek. Milli sporcular, 4 kategoride müsabakalara katılacak. (Paris/11.05-20.00) (Fotoğraflı)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turu eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'de yapılacak. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir'in olası rakipleri belli olacak. (Nyon/13.00/14.00/15.00) (Fotoğraflı)

4- Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcu, Lille maçı öncesinde konakladıkları Otel Barrierre Lille'de basın toplantısı düzenleyecek. (Lille/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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