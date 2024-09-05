Gündem Özeti: 5 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2024

Orta Vadeli Program Tanıtımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2025-2027 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı (OVP) saat 09:00’da duyuracak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün Düzce ilini ziyaret ederek Valilik, Belediye ve AK Parti İl Başkanlığı ile görüşecek. (Saat: 16.00, 17.00, 18.00) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜBİTAK Gemisi ile Körfez’de incelemelerde bulunacak ve ardından İzmir Körfezi Koordinasyon Kurulu toplantısına katılacak. (Saat: 11.00, 14.00)

Ekonomik Gelişmeler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni Orta Vadeli Program tanıtım toplantısına katılacak. (Ankara/09.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini saat 14.30’da açıklayacak. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankacılık sektörü verilerini saat 14.00’de sunacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Kuzey Makedonya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah ile ilgili gelişmeler ayrıca takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fransa’da düzenlenen Paris 2024 Paralimpik Oyunları’nda milli sporcuların müsabakalarını izleme fırsatı bulacak. (Saat: 16.00, 20.30) Paris 2024 Paralimpik Oyunları bugün Fransa’da devam edecek; Türk sporcular 10 branşta madalya mücadelesi verecek. (Saati: 10.30-21.30) A Milli Futbol Takımı, Galler ile yapacağı Uluslar B Ligi 4. Grup maçının hazırlıklarına devam ediyor. (İstanbul/10.45/15.00) Fransa'da düzenlenecek olan basın toplantısında A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu yer alacak. (Cardiff/22.00) Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, hazırlık süreci hakkında bilgi verecek ve takımı son antrenmanı da statta yapacak. (Cardiff/18.00/19.30)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kullanılmayacak. Abonelerimiz de sözleşmelerine uygun olarak bu yayınları başkalarına aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai yaptırım uygulanabilir.