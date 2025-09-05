Gündem Özeti — 5 Eylül 2025: Bakan Ziyaretleri ve Öne Çıkan Etkinlikler

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2025

Anadolu Ajansı editör masası için derlenen günlük gündem özeti. Bugün bakanların ziyaretleri, ekonomi ve diplomasi gündemi ile kültür-sanat ve spor programları öne çıkıyor.

YASAMA – YÜRÜTME – SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hakkari'de Valiliği ziyaret edecek; Adalet Sarayı temel atma töreni, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretleri ile Kadın ve Gençlik Buluşması'na katılacak. (Hakkari/10.30-17.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Çorum programı kapsamında Valiliğe, AK Parti İl Başkanlığına ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak; Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü açılışı ve evlilik kredisinden faydalanan Tuğba-İsmail Karakuş çiftinin nikah törenine katılacak. (Çorum/14.00/15.30/16.30/17.30/18.15)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi ve Anahtar Teslim Töreni" öncesi basın açıklaması yapacak. (Malatya/16.00)

4- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında partisinin il başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek; Ulu Cami çevresindeki esnafı ve Valiliği ziyaret edecek, sivil toplum kuruluşu buluşması ile Gençlik ve Kadın Buluşması'na katılacak. (Diyarbakır/10.30/13.00/14.00/14.30/16.30)

5- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Midyat'ta Süryani toplumunun temsilcileriyle bir araya gelecek; Belediye, Kaymakamlık, Kafro ve Anıtlı köyleri ile Meryem Ana Kilisesi'ni ziyaret edecek. (Mardin/09.00-18.30)

EKONOMİ – FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İzmir'de Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'ne katılacak; İzmir ve Manisa valilikleri ile AK Parti il başkanlıklarına ziyaretlerde bulunacak. (İzmir/10.00/11.00/12.00 – Manisa/17.35/18.15)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek; Ticaret ve Sanayi Odası, sivil toplum kuruluşları ve iş insanları ile istişare toplantılarına katılacak, Ticaret Borsası ile görüşmeler yapacak. (Rize/10.30/11.00/15.00/16.30/17.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, esnafı ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını ziyaret edecek; sivil toplum kuruluşları toplantısı, organize sanayi bölgesi ve şehit yakını ziyaretleri programında yer alıyor. (Bartın/10.30-17.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin kültürel miras istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

DÜNYA – DİPLOMASİ

İsrail'in, Gazze kentini işgal altına alma planı, bölgeye yönelik saldırıları ve insani yardım girişini engellemesi sonucu yaşanan krizle ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs)

GÜNCEL

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve hutbe iradı ile Esenköy Merkez Camisi'nin açılışına katılacak. (Yalova/13.09)

KÜLTÜR – SANAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri Kültür Yolu Festivali'nin açılışı ve etkinliklerine iştirak edecek; Kayseri Mutfak Sanatları Merkezi ile Kocasinan İlçe Halk Kütüphanesi açılışlarını ziyaret edecek; Antalya Side'de "Gece Müzeciliği Programı"nda basın açıklaması yapacak. (Kayseri/11.00-16.00 – Antalya/21.00)

SPOR

1- Türkiye Basketbol Federasyonu ile Halkbank arasında Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi isim sponsorluğu anlaşması imzalanacak. Törene TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan katılacak. (İstanbul/11.00)

2- Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in ikinci haftası, Spor Toto-Mihalıççık Belediyespor maçıyla başlayacak. (Ankara/20.00)

3- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 2025-2026 sezonu ilk haftası, MC Sistem Yurdum-Odunpazarı karşılaşmasıyla start alacak. (Ankara/16.00)

