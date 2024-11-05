Gündem Özeti / 5 Kasım 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Görüşmeler ve Törenler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile buluşarak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin altıncı toplantısına katılacak. Ayrıca, Manas Nişanı'nın takdim töreninde bulunacak. Erdoğan, Caparov ile yapılacak ortak basın toplantısının ardından Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ziyarette bulunacak. Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışı ve Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları onuruna düzenlenecek akşam yemeğine katılacak.

(Kırgızistan/Bişkek)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yıl Açılış Töreni ile İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 40. Bakanlar Oturumu Kapanış Programı'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.45/13.45)

3- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bülent Ecevit'i anma törenine katılacak ve partisinin Meclis grup toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/10.00/13.30)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak.

(Bolu/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile parti genel merkezinde görüşecek.

(Ankara/16.00)

3- TBMM'de:

MHP'nin Meclis grup toplantısı yapılacak.

Genel Kurulda, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam edecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesini ele alacak.

(TBMM/10.45/15.00/10.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ait reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunu açıklayacak.

(Ankara/14.30/18.00)

2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu devlet tahvillerinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

Dünya ve Diplomasi Gündemi

1- ABD'de 2024 yılı başkanlık ve kongre seçimleri için halk sandık başına gidecek.

(Washington/New York/Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler yakından izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

1- Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki merkezinde yapılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İsveç ekibi Malmö'yü konuk edecek. Siyah-beyazlı takım, son antrenmanını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacak; teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve bir oyuncu basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/11.00/13.30)

3- Malmö'nun teknik direktörü Henrik Rydström ve bir oyuncusu, Beşiktaş ile yapacakları maç öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek ve son çalışmayı Tüpraş Stadı'nda yapacaklar.

(İstanbul/18.30/19.00)

4- BKT Avrupa Kupası'nın 7. haftasında; Beşiktaş Fibabanka, Polonya'nın Trefl Sopot takımına konuk olacak. Bahçeşehir Koleji, İsrail'in Hapoel Shlomo takımıyla Sırbistan'daki iç saha maçına çıkacak.

(Sopot/21.00/Belgrad/22.00)

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Yunanistan'ın Promitheas ekibini misafir edecek.

(İstanbul/20.00)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası son 16 turu ilk maçlarında; Kuzeyboru, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımını ağırlayacak. Türk Hava Yolları, Karadağ'ın Herceg Novi takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Aksaray/19.00/Herceg Novi/21.00)

7- CEV Kadınlar Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray Daikin, Almanya'nın VC Wiesbaden takımını konuk edecek.

(İstanbul/19.30)

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