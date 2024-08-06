Gündem Özeti / 6 Ağustos 2024

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 109. Dönem Kaymakamlık Kursu Tecrübe Paylaşımı Programı'na katılacak. (Ankara/10.00)

Ekonomi ve Finans

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ford e-Transit Araç Teslim Töreni'ne iştirak edecek. (Ankara/13.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Tatvan Treni Uğurlama Töreni'ne katılacak. (Ankara/12.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin fiyat gelişmeleri raporu ve reel efektif döviz kurunu açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30)

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesinden AR-GE aktiviteleri için ayrılan ödenek ve harcamaları duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Sportif Etkinlikler

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin ile karşılaşmasını ve dört farklı kategoride yarışacak milli sporcuları izleyecek. (Paris/10.00-23.18)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransa'nın Lille ekibi ile Hainaut Stadı'nda karşılaşacak. (Valenciennes/21.30)

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