Gündem Özeti - 6 Kasım 2024

Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve Katılımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistanın Bişkek kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı 11. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan, zirvenin Ödül Töreni'ne de iştirak edecek ve aile fotoğrafında yer alacak.

CHP Genel Başkanı Eskişehir'de

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir’deki Yükseköğretim Buluşması’na katılacak. Etkinlik saat 10:00’da başlayacak.

TBMM'de Önemli Görüşmeler

İYİ Parti ve Saadet Partisi grup toplantıları gerçekleştirilecek.

ve grup toplantıları gerçekleştirilecek. 9. Yargı Paketi olarak bilinen düzenlemeler görüşülmeye devam edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki tartışmalar Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından ele alınacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da düzenlenen Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Siber Güç Zirvesi’ne katılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı AR-GE faaliyetlerine ilişkin araştırma sonuçlarını Ankara'da açıklayacak.

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

ABD'de 2024 başkanlık ve Kongre seçimlerine yönelik gelişmeler takip ediliyor.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları üzerindeki gelişmeler izleniyor.

Spor Dünyasında Heyecan

Beşiktaş , UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak.

, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak. Galatasaray , Tottenham ile maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

, Tottenham ile maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Fenerbahçe , AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

, AZ Alkmaar ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayacak. RAMS Başakşehir, Kopenhag’a konuk olacak.

Basketbol temsilcilerimiz hem yerel hem de uluslararası turnuvalarda mücadele verecek.

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