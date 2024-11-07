Gündem Özeti - 7 Kasım 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 7 Kasım 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Uluslararası Zirveler

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin açılış oturumuna katılacak. Ayrıca aile fotoğrafında yer alacak ve Raporlama Oturumu'na iştirak edecek.

(Budapeşte)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'da gerçekleşecek 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin açılış törenine katılacak. Zirve kapsayıcı olarak "Parlamentoların Açlık, Yoksulluk ve Eşitsizlik ile Mücadeleye Katkısı" ve "Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesinde Parlamentoların Rolü" başlıklı oturumlarda yer alacak.

(Brezilya)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda, 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.

İçişleri Komisyonunda, iç güvenlik alanındaki düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00/10.00/15.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turkuvaz Medya'nın düzenlediği "İhracat Seferberliği" programı ile Türkiye-İspanya JETCO Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/09.30/14.00)

2- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak.

(Ankara/14.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/14.30)

4- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/22.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD'de 2024 yılı başkanlık ve Kongre seçimlerine dair gelişmeler takip ediliyor.

(Washington/New York/Ankara)

2- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlanacak.

(Diyarbakır/09.00)

SPOR

1- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında İngiltere temsilcisi Tottenham'ı ağırlayacak.

(İstanbul/20.45)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile deplasmanda mücadele edecek.

(Alkmaar/23.00)

3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü haftasında Danimarka'nın Kopenhag takımına konuk olacak.

(Kopenhag/23.00)

4- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

5- A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF 2026 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 7. Grup'taki ilk maçında Avusturya ile karşılaşacak.

(Bregenz/20.00)

***

Haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturulan her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından kesinlikle kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz veya başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Bu kurallara aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.