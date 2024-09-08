Gündem Özeti - 8 Eylül 2024

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Yerel Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek. Yılmaz, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'na katılacak. Program akışı şu şekilde belirlenmiştir: 09:30 - Valilik ziyareti, 10:00 - şenlikler, 12:30 - İş Dünyası Buluşması. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ATO Congresium'da düzenlenecek "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılacak. (Ankara/11:00)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ordunun Hizbullah'a karşı başlattığı "önleyici saldırı" üzerine gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) Ayşenur Ezgi Eygi, ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında hayatını kaybetti. Olay sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs/Washington) Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılacağı 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da iştirak edecek. (Astana)

Spor Faaliyetleri

Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'da kapanış töreni ile sona erecek. (Paris/21:30) A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ile bir milli futbolcu, İzlanda ile oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Antrenman saati 13:45, basın toplantısı ise 18:15'te gerçekleşecek. (İzmir) İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yapacak. Teknik direktör Age Hareide, antrenmanın ardından basın toplantısında yer alacak. Antrenman ve toplantı saatleri 16:00 ve 17:15 olarak planlanmıştır. (İzmir) Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yeni sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak. TFF 2. Lig gruplarında 2. hafta maçları devam ederken, TFF 3. Lig gruplarında ilk hafta karşılaşmaları tamamlanacak. Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası tek maçla, Erkekler Süper Lig'in ise 4 maçla başlaması planlanıyor. Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye düzenlenecek. Etkinlik kapsamında MX2, MXWOMEN ve EMX250 yarışmaları da yer alacak. (Afyonkarahisar/09:45-18:00)

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