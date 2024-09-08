Gündem Özeti - 8 Eylül 2024
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Yerel Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edecek. Yılmaz, Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri Programı'na katılacak. Program akışı şu şekilde belirlenmiştir: 09:30 - Valilik ziyareti, 10:00 - şenlikler, 12:30 - İş Dünyası Buluşması.
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ATO Congresium'da düzenlenecek "İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na katılacak. (Ankara/11:00)
Dünya Diplomasisi
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ordunun Hizbullah'a karşı başlattığı "önleyici saldırı" üzerine gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
- Ayşenur Ezgi Eygi, ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü, İsrail askerleri tarafından Batı Şeria'da barışçıl bir protesto sırasında hayatını kaybetti. Olay sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs/Washington)
- Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılacağı 5. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da iştirak edecek. (Astana)
Spor Faaliyetleri
- Paris 2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'da kapanış töreni ile sona erecek. (Paris/21:30)
- A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella ile bir milli futbolcu, İzlanda ile oynanacak maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek. Antrenman saati 13:45, basın toplantısı ise 18:15'te gerçekleşecek. (İzmir)
- İzlanda Milli Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını yapacak. Teknik direktör Age Hareide, antrenmanın ardından basın toplantısında yer alacak. Antrenman ve toplantı saatleri 16:00 ve 17:15 olarak planlanmıştır. (İzmir)
- Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi yeni sezonu, ilk hafta maçlarıyla başlayacak.
- TFF 2. Lig gruplarında 2. hafta maçları devam ederken, TFF 3. Lig gruplarında ilk hafta karşılaşmaları tamamlanacak.
- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 2. haftası tek maçla, Erkekler Süper Lig'in ise 4 maçla başlaması planlanıyor.
- Dünya Motokros Şampiyonası'nda sezonun 18. ayağı MXGP Türkiye düzenlenecek. Etkinlik kapsamında MX2, MXWOMEN ve EMX250 yarışmaları da yer alacak. (Afyonkarahisar/09:45-18:00)
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