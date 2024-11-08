Gündem Özeti: 8 Kasım 2024

Gündem Değerlendirmesi - 8 Kasım 2024
Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı
Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920 (Mustafa Kemal Atatürk)
Politik Gelişmeler
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'nin (P20) "21. Yüzyılın Zorluklarına Uyum Sağlayan Küresel Yönetişimin İnşasında Parlamentolar" başlıklı 3. Çalışma Oturumu'na katılacak. Kurtulmuş, burada aynı zamanda katılımcı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'nde gerçekleşecek 7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Ödül Töreni'ne katılacak. (Bartın, 16.30)
- CHP Genel Başkan Yardımcıları Zeliha Aksaz Şahbaz ve Ulaş Karasu, parti genel merkezinde basın toplantıları düzenleyecek. (Ankara, 12.00 & 13.30)
- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülecek. (TBMM, 10.00)
Ekonomi ve Finans Görüşmeleri
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bosphorus Summit programına katılacak. (İstanbul, 09.30)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi etkinlik ve ziyaret gerçekleştirecek. (Ardahan, 11.00-13.15 & Kars, 15.30-17.00)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-IV'ün tanıtımı için bir bilgilendirme toplantısı yapacak. (Ankara, 10.30)
- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim ayı finansal yatırım araçlarının reel getirileri ve 2023 yılı hizmet-ticaret sektörü enerji tüketim istatistiklerini açıklayacak. (Ankara, 10.00)
Dünya Gündemi
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Yunanistan'a çalışma ziyareti gerçekleştirerek mevkidaşı Yorgo Gerapetritis ile görüşecek. (Atina)
- ABD'de 2024 yılı başkanlık ve Kongre seçimlerine dair gelişmeler takip edilmekte. (Washington/New York/Ankara)
- İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları hakkında gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Kültürel Etkinlikler
- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da düzenlenecek "21. Yüzyılda Türkiye'nin Kültür Seferberliği" kitabının tanıtım programına katılacak. (İstanbul, 09.30)
- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Kayseri'de çeşitli akademik etkinliklere katılacak. (Kayseri, 10.00-16.00)
- Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edilecek. (Diyarbakır, 09.00)
Spor Gündemi
- Trendyol Süper Lig'in 12. haftası, Kasımpaşa ile Bellona Kayserispor maçıyla başlayacak. (İstanbul, 20.00)
- Trendyol 1. Lig'de Central Hospital Ümraniyespor, Alagöz Holding Iğdır FK ile; MKE Ankaragücü ise Esenler Erokspor ile karşılaşacak. (İstanbul/Ankara, 20.00)
- THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, AS Monaco'yu; Fenerbahçe Beko ise LDLC Asvel'i konuk edecek. (İstanbul/Villeurbanne, 20.00/22.00)
- SMS Grup Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, RAMS Global Cizre Belediyespor ile mücadele edecek. (Ankara, 18.00)
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