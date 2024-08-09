Gündem Özeti - 9 Ağustos 2024

Yasama Yürütme Siyaset

1. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Ankara Şubesi'nin açılışında bulunacak. (Ankara/16.00)

Ekonomi Finans

1. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, farklı etkinliklere katılacak: BG Ferrokrom Fabrikası Açılış Töreni (Bursa/14.00), Balıkesir İl Danışma Meclisi Toplantısı (Balıkesir/17.00) ve TÜBİTAK Gökyüzü Gözlem Etkinliği (Bursa/20.00).

2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Mersin/10.00)

3. Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına dair sanayi üretim ve dış ticaret endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ervin İbrahimovic ile ortak basın toplantısı yapacak.

2. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim gözlemleniyor.

Spor

1. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuların müsabakalarını takip edecek; milli sporcular dört branşta yarışacak. (Paris/10.00-23.00)

2. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonun açılışında Galatasaray, Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak. (İstanbul/21.00)

3. Trendyol 1. Lig'de ilk hafta, Sakaryaspor ve Ankara Keçörengücü arasında oynanacak maçla başlayacak. (İstanbul/21.00)

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