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Gündem Özeti: 9 Ekim 2024

9 Ekim 2024'te Türkiye'de siyasi, ekonomik ve spor alanındaki önemli gelişmeler gündemde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:00
Gündem Özeti: 9 Ekim 2024

Gündem Özeti / 9 Ekim 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Siyasi Gelişmeler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 10 Ekim Anıtı'nın açılışı için yarın Ankara’da düzenlenecek etkinliğe katılım sağlayacak. Ayrıca, işten çıkarılan maden işçilerini Kurtuluş Parkı'nda ziyaret edecek.

Yer ve Zaman: Ankara/10.04/10.45

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  1. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Saraybosna’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek.
  2. AK Parti, İYİ Parti ve Saadet Partisi, TBMM'de grup toplantılarını gerçekleştirecekler. Zaman: TBMM/11.45/10.30/09.15
  3. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde 'Yeni Anayasa Çalıştayı' öncesi basın toplantısı yapacak. Zaman: Ankara/14.00
  4. TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine devam edecek. Zaman: TBMM/14.00

Ekonomik Gelişmeler

  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul'da 'Atlantik Konseyi Bölgesel Temiz ve Yenilenebilir Enerji Konferansı'na katılacak. Zaman: İstanbul/17.00
  2. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Iğdır’da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelecek. Zaman: Iğdır/10.00-16.00
  3. Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayına dair dış ticaret endekslerini açıklayacak. Zaman: Ankara/10.00

Dünya Diplomasisi

  1. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna - Güneydoğu Avrupa Zirvesi’ne katılım gösterecek.
  2. İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler yakından takip ediliyor.

Spor Gelişmeleri

Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu, 23 müsabakayla devam edecek.

Basketbol branşında önemli karşılaşmalar yapılacak; Bahçeşehir Koleji, Dreamland Gran Canaria ile oynayacak ve Aliağa Petkimspor, Filou Oostende’yi ağırlayacak.

Yer ve Zaman: Las Palmas/22.00, İzmir/19.00

FIBA Avrupa Kupası ve Kadınlar Avrupa Ligi'nde de heyecan devam edecek. TOFAŞ, Keravnos'u ağırlarken; ÇBK Mersin, Tango Bourges Basket ile karşı karşıya gelecek.

Yer ve Zaman: Bursa/20.00, Bourges/21.00

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