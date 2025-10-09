Gündem Özeti — 9 Ekim 2025: TBMM, Ekonomi, Diplomasi ve Spor

9 Ekim 2025 gündemi: TBMM toplantısı, Cevdet Yılmaz'ın Kıbrıs programı, bakanların etkinlikleri, ekonomik veriler, uluslararası gelişmeler ve spor müsabakaları.

GÜNDEM ÖZETİ / 9 Ekim 2025

GENEL

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivil Toplum Buluşması Programı'na katılacak. (Tokat/19.00)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Mücahitleri: Yarın İçin Dünü Unutma" belgeseli ve Kıbrıs temalı yapımların tanıtım programına iştirak edecek. (Lefkoşa/19.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

TBMM Genel Kurulu, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. (TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14. St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'na katılacak. (St.Petersburg/12.00)

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İnovasyon Haftası ile 7. Dijital Ceo Liderler Zirvesi'ne iştirak edecek. (İstanbul/10.30/İzmir/19.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı sanayi üretim endeksini ve 2024 yılı Kurumsal Sektör Hesapları bültenini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini yayımlayacak. (İstanbul/14.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

Özgürlük Filosu Koalisyonuna ilişkin gelişmeler, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan filonun hareketleri bağlamında takip ediliyor. (Kudüs/Ankara/Kahire)

İsrail'in Gazze Şeridi’ne saldırıları, bölgedeki insani durum ve ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu Gazze planının yansımaları izleniyor. (Gazze/Kudüs/Washington)

KÜLTÜR SANAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoyun katılımıyla, Haydarpaşa Garı ve Sirkeci Garı'nda yürütülen restorasyon ve işlevlendirme çalışmalarına ilişkin basın toplantısı düzenlenecek. (Haydarpaşa Garı/İstanbul/11.00)

SPOR

Basketbol Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Anadolu Efes, Sırbistan ekibi Partizan ile deplasmanda karşılaşacak. (Belgrad/21.30)

FIBA Kadınlar Avrupa Liginin ilk haftasında; C Grubu'nda Fenerbahçe Opet, Macaristan'ın DVTK Huntherm ekibine konuk olacak. B Grubu'nda Galatasaray Çağdaş Faktoring, İtalya'nın Beretta Famila Schio takımını ağırlayacak. D Grubu'nda ise Çimsa ÇBK Mersin, İtalya'nın Umana Reyer ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (Miskolc/19.00/İstanbul/20.00/Venedik/20.30)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu ilk hafta maçında Beşiktaş BOA, Polonya'nın Enea Gorzow takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Gorzow Wielkopolski/20.00)

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup müsabakaları tamamlanacak. Arasspor-Nilüfer Belediyespor Eker, Bahçelievler Belediyespor-Göztepe ve Beşiktaş-İlbank maçları oynanacak. (Ankara/14.00/Bursa/16.30/19.00)

