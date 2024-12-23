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Gündem Özeti: Kabine Toplantısı ve Önemli Etkinlikler 23 Aralık 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. TBMM Başkanı Kurtulmuş, iki önemli etkinliğe katılacak.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 09:01
Gündem Özeti: Kabine Toplantısı ve Önemli Etkinlikler 23 Aralık 2024

Önemli Gelişmeler 23 Aralık 2024

Bugün, Türkiye'de ve dünyada önemli gelişmeler yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te yapılacak olan Kabine Toplantısı’na başkanlık edecek. (Ankara/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kalkandelen Üniversitesi'nde "Yeni Küresel Sistem Arayışı" konferansına katılacak. Aynı zamanda, Maarif Vakfı tarafından düzenlenen "21 Aralık Türkçe Bayramı" programında da yer alacak. (Üsküp) (Fotoğraflı-Görüntülü)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki için düzenlenecek anma törenine katılmak üzere saat 10.30'da İzmir’de olacak. (İzmir/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gündemi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İkaz-İklimsel Kalkınma Zirvesi’ne katılacak. (Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2024-2025 Sezonu Turistik Doğu Ekspresi Treni Uğurlama Töreni’ne katılacak. (Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi Gündemi

Suriye'deki Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından, ülkedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. (Şam/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılara yönelik gelişmelerle ilgili bilgiler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Güncel Olaylar

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Türkiye Yükseköğretim Meclisi İstişare Toplantısı'na katılacak. (Ankara/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Muğla'da düşen ambulans helikopter nedeniyle hayatını kaybeden pilot Tamer Gönül, doktor Cengiz Çoşkun ve acil tıp teknisyeni Selçuk Saykal için saat 11.00'de Antalya’da, pilot Bayram Çiçek için ise saat 15.22’de Mersin'in Mut ilçesinde cenaze töreni düzenlenecek. (Antalya/11.00/Mersin/15.22) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Erzurum'da çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın cenazesi, öğle vakti düzenlenecek törenin ardından Trabzon’un Maçka ilçesine bağlı Yukarıköy Mahallesi’nde toprağa verilecek. (Trabzon/12.28) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Gündemi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor ve RAMS Başakşehir-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak. (Mersin/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'in 17. haftası, Gençlerbirliği-Adanaspor ve Amed Sportif Faaliyetler-Central Hospital Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek. (Ankara/Diyarbakır/20.00) (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Anadolu Efes maçıyla tamamlanacak. (Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 17. haftası ise 1 maçla sonuçlanacak.

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