Gündem Özeti: Kritik Gelişmeler ve Etkinlikler

GÜNDEM / 12 Eylül 2024

Anadolu Ajansı Editör Masası'na katılacak. (Ankara/10.00)

Siyasi Etkinlikler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarnıç Köyü Camii Temel Atma Programı'na ve Bornova Belediyesi toplu açılış etkinliğine katılacağı bildirildi. (İzmir/15.00-16.30)

Yasama ve Yürütme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansında yer alacak. (Ankara/10.00)

Ekonomi ve Finans

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ceylanpınar Gümrük Kapısı açılışına katılacak ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek. (Şanlıurfa/10.30-18.15)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kore Savaşı’ndaki Türk şehitlerinin kabrini ziyaret edecek. (Busan)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Temmuz ayına ait istatistikleri açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30)

Dünya ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Özbekistan'a resmi bir ziyaret yapacak. (Taşkent)

Güncel Olaylar

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce Valiliği'ni ziyaret edilecek ve açılış programlarına katılacak. (Düzce/09.30-16.30)

Kültür ve Sanat

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi’ni ziyaret edecek ve basına açıklamalarda bulunacak. (İstanbul/11.00)

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı toplantısına katılacak. (Antalya/09.00)

2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası’, Türkiye'nin galip gelen takımları ve rakipleriyle birlikte sona erecek. (İstanbul/19.00)

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