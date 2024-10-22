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Gündem Özetleri: 22 Ekim 2024

Bugün TBMM'de yoğun bir gündem var; ekonomik ve diplomatik gelişmeler de dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:00
Gündem Özetleri: 22 Ekim 2024

Gündem Özeti: 22 Ekim 2024

YASAMA, YÜRÜTME, SİYASET

  • CHP, MHP ve DEM Partisi Meclis grup toplantılarını gerçekleştirecek.
  • TBMM Genel Kurulu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürecek.
  • Adalet Komisyonu, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

EKONOMİ ve FİNANS

  • Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılışına katılacak.
  • Türkiye İstatistik Kurumu, ikinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm ve eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

DÜNYA ve DİPLOMASİ

  • Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir görüşme gerçekleştirecek.
  • Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne bağlı gelişmeler uluslararası alanda izleniyor.
  • BRICS Liderler Zirvesi, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde başlayacak.
  • İsrail'in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL ETKİNLİKLER

  • Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'daki İyilik Çarşısı'nı ziyaret edecek ve çeşitli açılış etkinliklerine katılacak.

SPOR FAALİYETLERİ

  • Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşılaşacak; toplantılar ve antrenmanlar İstanbul'da yapılacak.
  • Beşiktaş, İspanyol takımı Joventut Badalona ile BKT Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.
  • Manisa Basket, Yunan ekibi Peristeri'yi konuk edecek.
  • Vodafone Sultanlar Ligi’nde çeşitli maçlar gerçekleşecek.
  • Hentbol Süper Lig'lerinde mücadeleler devam ediyor.

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