Gündem Özetleri: 22 Ekim 2024

Gündem Özeti: 22 Ekim 2024
YASAMA, YÜRÜTME, SİYASET
- CHP, MHP ve DEM Partisi Meclis grup toplantılarını gerçekleştirecek.
- TBMM Genel Kurulu'nda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürecek.
- Adalet Komisyonu, Noterlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.
EKONOMİ ve FİNANS
- Mehmet Fatih Kacır, SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nın açılışına katılacak.
- Türkiye İstatistik Kurumu, ikinci çeyrek hane halkı yurt içi turizm ve eylül ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
DÜNYA ve DİPLOMASİ
- Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bir görüşme gerçekleştirecek.
- Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne bağlı gelişmeler uluslararası alanda izleniyor.
- BRICS Liderler Zirvesi, Rusya'nın Tataristan Cumhuriyeti'nde başlayacak.
- İsrail'in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.
GÜNCEL ETKİNLİKLER
- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hatay'daki İyilik Çarşısı'nı ziyaret edecek ve çeşitli açılış etkinliklerine katılacak.
SPOR FAALİYETLERİ
- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Elfsborg ile karşılaşacak; toplantılar ve antrenmanlar İstanbul'da yapılacak.
- Beşiktaş, İspanyol takımı Joventut Badalona ile BKT Avrupa Kupası'nda mücadele edecek.
- Manisa Basket, Yunan ekibi Peristeri'yi konuk edecek.
- Vodafone Sultanlar Ligi’nde çeşitli maçlar gerçekleşecek.
- Hentbol Süper Lig'lerinde mücadeleler devam ediyor.
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