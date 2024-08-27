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Gündem: Tarım Sanayisinden Paralimpik Oyunlarına Kadar Gelişmeler

Türkiye'den güncel haberler: Tarım sanayisi, çevreci okullar, doğum haberi, dijital sertifikalar ve daha fazlası.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 10:46
Gündem: Tarım Sanayisinden Paralimpik Oyunlarına Kadar Gelişmeler

Gündem Gelişmeleri - 27 Ağustos 2024

Tarıma Dayalı Sanayi Büyüyor

Türkiye, 2000 yılından beri tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgeleri kuruyor. Şu an 39 ilde uygulanan bu projeden 42'sinin tüzel kişiliği bulunuyor. Ağrı'da sera yatırımları, Elazığ, Kastamonu ve Malatya'da besi tesisleri, Adana'da su ürünleri işletmeleri ve Kütahya'da jeotermal sera alanlarında inşaat çalışmaları devam etmekte.

Çevreci Okullar İçin “Yeşil Bayrak” Projesi

MEB, yeni eğitim öğretim yılından itibaren okullarda enerji verimliliğini artırmak için “yeşil bayrak” uygulamasını başlatacak. Bu süreçte öğrenciler ağaç dikecek ve çevre bilinci eğitimi alacaklar.

Ambulansta İkizler Dünyaya Geldi

Mersin'de Nesrin Gümüş, ikinci kez ambulansta doğum yaptı. Daha önce de aynı sürücü Osman Özer'in şoförlüğünde doğum yapan Gümüş, şimdi iki prematüre bebeğe sahip.

Dijital Sertifikalar ile Yetkinlikler Tescillendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından başlatılan bir projeyle 40 bin kullanıcıya 55 bin dijital sertifika ve rozet verildi. Bu platform, kullanıcılara sosyal medyada görünürlük kazandıracak.

Balık Tüketiminde Beklentiler Yükseliyor

İSHİB yöneticileri, bu yıl denizlerde bol miktarda palamut olacağını belirtiyor. Bu durum, balık tüketiminin artmasına yardımcı olacak.

Gazze'deki Hemşirenin Yaşadıkları

Kouta, Gazze'de yaşanan zorlukları anlatarak, insanların bu sefalete katlanmaktansa ölüm için dua ettiğini ifade etti.

İstanbul Havalimanı'nda Profesyonel Çözümler

İGA, erişimi zor alanların bakımını profesyonel tırmanışçılara emanet etti. Müdürü Oğuz Kağan Yazıcıoğlu, bu ekipte 20 kişiden birinin bayan olduğunu belirtti.

Poyraz Kuşunun Uzun Göç Maceraları

Poyraz kuşu, Iğdır'dan göç ederek Kızıldeniz'e ulaştı. Aras Kuş Araştırma Merkezi, bu türün korunmasının önemine dikkat çekti.

Yeşil Kapitalizm Tartışmaları

İklim değişikliğine dair çözümler geliştiren ülkelerin, bu durumu maddi kazanca dönüştürdüğü ve bunun kapitalist sistemin engeli olduğu ifade edildi.

Eski Katliam İtirafları

Şafak Nihat, 50 yıl önceki Muratağa katliamına ilişkin tanıklıklarını aktardı ve mevcut açıklamaların düşündürücü olduğunu belirtti.

Yusufeli’nin Tarihi Mekanları

Artvin'de yaşayan Muzaffer Köse, sular altında kalan yerlerin maketlerini yaparak yerel tarihin unutulmasını engelliyor.

Paralimpik Oyunlarının Açılışı

Paris'te düzenlenecek oyunlarda Türkiye, 15 branşta 94 sporcu ile rekora imza atacak. İlk açılış töreni Concorde Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Başakşehir’in Avrupa Mücadelesi

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Konferans Ligi'nde İrlanda'nın St. Patrick's Athletic ekibini evinde ağırlayacak.

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