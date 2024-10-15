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Gündemde Bugün: 15 Ekim 2024'te Önemli Etkinlikler

15 Ekim 2024 tarihindeki gelişmeleri içeren haber bülteni. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan spor etkinliklerine kadar birçok başlık mevcut.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 09:00
Gündemde Bugün: 15 Ekim 2024'te Önemli Etkinlikler

GÜNDEM / 15 Ekim 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Etkinlikler

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00/17.00)
  • TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu çerçevesinde Cenevre'de temaslarda bulunacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/10.30)
  • Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Iğdır'da çeşitli yerleri ziyaret edecek. (Iğdır/12.00-16.00)
  • TBMM'de CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek ve çeşitli kanun tekliflerinin görüşmelerine başlanacak.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de önemli temaslarda bulunacak.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi'nde yer alacak. (İstanbul/10.00)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı hizmet üretim ve işgücü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’ün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşecek. (Ankara)
  • İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler izleniyor.

Spor Etkinlikleri

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde etkinliklere katılacak.
  • Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimleri gerçekleşecek. (İstanbul/14.00)
  • Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç ile karşılaşacak. (Stavanger/19.30)

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