Gündemde Bugün: 15 Ekim 2024'te Önemli Etkinlikler

GÜNDEM / 15 Ekim 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara/14.00/17.00)
- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149. Genel Kurulu çerçevesinde Cenevre'de temaslarda bulunacak.
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Avrupa ve Asya Zirvesi'ne katılacak. (İstanbul/10.30)
- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Iğdır'da çeşitli yerleri ziyaret edecek. (Iğdır/12.00-16.00)
- TBMM'de CHP, MHP ve DEM Parti grup toplantıları düzenlenecek ve çeşitli kanun tekliflerinin görüşmelerine başlanacak.
Ekonomi ve Finans Gelişmeleri
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'de önemli temaslarda bulunacak.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Karayolu Federasyonu (IRF) Dünya Yol Kongresi'nde yer alacak. (İstanbul/10.00)
- Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı hizmet üretim ve işgücü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya ve Diplomasi
- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün’ün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile görüşecek. (Ankara)
- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler izleniyor.
Spor Etkinlikleri
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde etkinliklere katılacak.
- Ziraat Türkiye Kupası’nda kura çekimleri gerçekleşecek. (İstanbul/14.00)
- Ümit Milli Futbol Takımı, Norveç ile karşılaşacak. (Stavanger/19.30)
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