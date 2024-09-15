Gündemde Bugün Neler Olacak?

GÜNDEM / 15 Eylül 2024

1. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Keçiören Bağlum Stadı'nda düzenlenecek 2. Gazi Paşa'yı Anma ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ni takip edecek. (Ankara/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) EKONOMİ FİNANS

2. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti İnsan Hakları Eğitim Kampı'na katılacak. (Kocaeli/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü) DÜNYA DİPLOMASİ

3. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor ve İsrail ordusunun Hizbullah'a yönelik Lübnan'a "önleyici saldırı" başlatmasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyecek, çeşitli yerlerde ziyaretler gerçekleştirerek, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'ndeki Kırklareli Belediyesi Kırklareli Fen Bilimleri-01 Adana Basketbol maçını izleyecek. (Kırklareli /12.30/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında, Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor, Kasımpaşa-Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor ve Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmalarıyla devam edilecek. (Kayseri/İstanbul/17.00/Antalya/Trabzon/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6. Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında, Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği-Erzurumspor FK ve Kocaelispor-Manisa FK maçları oynanacak. (Iğdır/İstanbul/16.00/Ankara/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

7. TFF 2. Lig'de 3. hafta maçları tamamlanacak.

8. TFF 3. Lig'de 2. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

9. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2. hafta müsabakaları gerçekleştirilecek. (Fotoğraflı)

10. Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi, Cizre Belediyespor-İstanbul Gençlikspor karşılaşmasıyla sona erecek. (Ankara/17.30) (Fotoğraflı)

11. Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 3. haftası, Görele Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor maçıyla devam edecek. (Giresun/16.00) (Fotoğraflı)

12. Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftası, Beşiktaş-Güneysu, Mihalıççık Belediyespor-Spor Toto, DEPSAŞ Enerji-Konya Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor maçlarıyla sürecek. (İstanbul/13.00/Eskişehir/16.00/Ankara/18.00/Bursa/19.30) (Fotoğraflı)

13. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde sezonun ilk haftasına 3 maçla devam edilecek.

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