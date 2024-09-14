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Gündemde Bugün: Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cenaze törenine, Bosna Hersek'le görüşmeden spor karşılaşmalarına kadar dolu bir gündem var.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 09:00
Gündemde Bugün: Önemli Toplantılar ve Spor Müsabakaları

Gündemdeki Önemli Gelişmeler

14 Eylül 2024

Bugün, çeşitli siyasi ve ekonomik etkinlikler ile spor organizasyonları dikkat çekiyor. İşte öne çıkan başlıklar:

Siyasi Etkinlikler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek. Ayrıca, Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'na katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Batı Şeria'da hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze törenine katılacak.

Kültürel Etkinlikler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da düzenlenecek AK Parti İl Danışma Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Ekonomi ve Enerji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Balıkesir'de Bigadiç Granül Bor Üretim Tesisi'nin açılışına katılacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Lübnan'da Hizbullah'a düzenlenen operasyon hakkında gelişmeler takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne'deki çeşitli programlara katılacak ve ardından Balkan Kürek Şampiyonu ile ilgili etkinliklere teşrif edecek.

Ayrıca, Bugün Trendyol Süper Lig'in 5. haftası, Sivasspor-Gaziantep FK, Samsunspor-Konyaspor, Galatasaray-Rizespor ve Bodrum FK-Başakşehir maçları gibi birçok müsabakaya ev sahipliği yapacak.

Öte yandan, Hentbol Erkekler Avrupa Kupası'nda Köyceğiz Belediyespor, Bosna Hersek'in RK Leotar takımını ağırlayacak.

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