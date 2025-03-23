Gündemde Bugün: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri

Yasama ve Yürütme Gündemi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu tarafından düzenlenen 'Kalpten Kalbe Hep Birlikte Programı'na katılacak. (İstanbul/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Teşkilat Vefa İftarı' programına iştirak edecek. (Mardin/14.20/18.38) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Batman-Hasankeyf Yolu Açılış Töreni’ne katılacak, ardından Valilik İl Koordinasyon Toplantısı’na ve AK Parti Batman İl Başkanlığı ziyaretine iştirak edecek, Necat Nasıroğlu Külliyesi'nde iftar programında yer alacak. (Batman/14.00/15.30/16.30/17.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu toplantısına katılacak. (Kahire) (Fotoğraflı-Görüntülü)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçını izlemek üzere Budapeşte'de olacak. (20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turu rövanş maçında Macaristan'a konuk olacak. (Budapeşte/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 22. hafta; Semt77 Yalovaspor-Karşıyaka, Bursaspor Yörsan-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçlarıyla tamamlanacak. (Yalova/15.30/Bursa/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)

ING Kadınlar Türkiye Kupası, Edirne Yeni Kapalı Spor Salonu'nda final maçıyla sona erecek. (Edirne/16.00) (Fotoğraflı)

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off 5-8 etabı ilk ayağında; Kuzeyboru-Zerenspor ve Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları maçları yapılacak. (Aksaray/Aydın/14.00) (Fotoğraflı)

Hentbol karşılaşmalarında HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası eleme turu rövanş maçlarında; Kırşehir Belediyespor-Adasokağı ve Ortahisar Belediyespor-Anadolu Üniversitesi mücadele edecek. (Kırşehir/Trabzon/14.00) (Fotoğraflı)

Formula 1 Dünya Şampiyonası 2025 sezonunun ikinci ayağı Çin Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Şanghay/10.00) (Fotoğraflı)

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