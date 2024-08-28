Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündemde Neler Var? 28 Ağustos 2024

Bugünün önemli olayları ve gündemdeki gelişmeler hakkında özet bilgi.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 00:00
Gündemde Neler Var? 28 Ağustos 2024

Gündem Özeti: 28 Ağustos 2024

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Önemli Olaylar

  1. Ekonomi Koordinasyon Toplantısı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantıya başkanlık edecek. (Ankara/11.00)
  2. CHP Genel Başkanı'nın Ziyaretleri: Özgür Özel, Ayvalık ve Gömeç’teki belediye başkanlıklarını ziyaret ederek, Burhaniye - Ören ve Dikili Festivalleri'ne katılacak. (Balıkesir/15.00-16.00-18.00-19.00 - İzmir/21.30)

Yasama, Yürütme ve Siyaset

  1. Futbol Takımı Otobüs Teslimi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın otobüs teslim töreninde bulunacak. (Hakkari/10.45)
  2. Basın Toplantısı: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00)

Ekonomi ve Finans

  1. KKTC Ziyareti: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüşerek, Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak. (Lefkoşa)
  2. Dış Ticaret İstatistikleri: Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait dış ticaret verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

  1. Kültürel İşbirliği: Kültür ve Turizm Bakanı, Özbekistan ile çeşitli görüşmeler yapacak. (Taşkent)
  2. Orta Doğu Gelişmeleri: İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

  1. Paralimpik Oyunları: Gençlik ve Spor Bakanı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılışını izleyecek. (Paris/21.00)
  2. UEFA Konferans Ligi: RAMS Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.00)
  3. Trend Lig Maçı: Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak. (İstanbul/21.00)
  4. Beşiktaş Hazırlıkları: Beşiktaş, Lugano ile oynayacağı maça hazırlık yapacak. (İstanbul/10.30/14.00/18.00/19.00)
  5. Trabzonspor Basın Toplantısı: Trabzonspor, rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Trabzon/17.00/19.15/20.00)

Not:

Anadolu Ajansı’nın yayımladığı içerikler yalnızca aboneler için geçerli olup, izinsiz kullanılamaz.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar