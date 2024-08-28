Gündemde Neler Var? 28 Ağustos 2024

Gündem Özeti: 28 Ağustos 2024
Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
Önemli Olaylar
- Ekonomi Koordinasyon Toplantısı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde toplantıya başkanlık edecek. (Ankara/11.00)
- CHP Genel Başkanı'nın Ziyaretleri: Özgür Özel, Ayvalık ve Gömeç’teki belediye başkanlıklarını ziyaret ederek, Burhaniye - Ören ve Dikili Festivalleri'ne katılacak. (Balıkesir/15.00-16.00-18.00-19.00 - İzmir/21.30)
Yasama, Yürütme ve Siyaset
- Futbol Takımı Otobüs Teslimi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Yüksekova Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'nın otobüs teslim töreninde bulunacak. (Hakkari/10.45)
- Basın Toplantısı: CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/11.00)
Ekonomi ve Finans
- KKTC Ziyareti: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı ile görüşerek, Lefkoşa Çevre Yolu Temel Atma Töreni'ne katılacak. (Lefkoşa)
- Dış Ticaret İstatistikleri: Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ait dış ticaret verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
Dünya ve Diplomasi
- Kültürel İşbirliği: Kültür ve Turizm Bakanı, Özbekistan ile çeşitli görüşmeler yapacak. (Taşkent)
- Orta Doğu Gelişmeleri: İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Spor Etkinlikleri
- Paralimpik Oyunları: Gençlik ve Spor Bakanı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın açılışını izleyecek. (Paris/21.00)
- UEFA Konferans Ligi: RAMS Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.00)
- Trend Lig Maçı: Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılacak. (İstanbul/21.00)
- Beşiktaş Hazırlıkları: Beşiktaş, Lugano ile oynayacağı maça hazırlık yapacak. (İstanbul/10.30/14.00/18.00/19.00)
- Trabzonspor Basın Toplantısı: Trabzonspor, rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Trabzon/17.00/19.15/20.00)
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