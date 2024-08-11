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Gündemde Olanlar: Diplomasi, Spor ve Irkların Heyecanı

Dünya diplomasisi ve spor dünyasındaki gelişmelere dair önemli detaylar ve güncel bilgiler.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 00:00
Gündemde Olanlar: Diplomasi, Spor ve Irkların Heyecanı

Gündem Özeti - 11 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur.

Dünya Diplomasi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim devam ediyor. Bu durum, bölgedeki diplomatik ilişkiler üzerinde derin etkiler yaratıyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Gelişmeleri

  1. Olimpiyat Oyunları: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kapanış günü yaklaşırken, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlonda kadınlar finalinde yer alacak. Ayrıca, güreşçi Yasemin Adar Yiğit 76 kiloda repesaj mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu mücadeleleri yerinde izlemeyi planlıyor. Kapanış töreni ise Stade de France'ta yapılacak. (Paris/12.00/12.50/22.00)
  2. Trendyol Süper Lig: Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor-Trabzonspor, Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor ve Samsunspor-Beşiktaş karşılaşmaları gerçekleştirilecek. (Sivas/19.15, Antalya, Samsun/21.45)
  3. Trendyol 1. Lig: Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler ve MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor maçları da bu hafta sonu oynanacak. (Balıkesir/17.00, Bolu, İstanbul/19.15, Ankara/21.45)
  4. Dünya Superbike Şampiyonası: Milli motosikletçi Toprak Razgalıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağı Portekiz'de gerçekleştiriliyor. Organizasyonun ikinci gününde superpole ve ikinci yarış gerçekleşecek. (Portimao/16.45/20.00)

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