Gündemde Olanlar: Diplomasi, Spor ve Irkların Heyecanı

Gündem Özeti - 11 Ağustos 2024

Kuruluş: Anadolu Ajansı, 6 Nisan 1920 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulmuştur.

Dünya Diplomasi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim devam ediyor. Bu durum, bölgedeki diplomatik ilişkiler üzerinde derin etkiler yaratıyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Gelişmeleri

Olimpiyat Oyunları: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kapanış günü yaklaşırken, milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu modern pentatlonda kadınlar finalinde yer alacak. Ayrıca, güreşçi Yasemin Adar Yiğit 76 kiloda repesaj mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bu mücadeleleri yerinde izlemeyi planlıyor. Kapanış töreni ise Stade de France'ta yapılacak. (Paris/12.00/12.50/22.00) Trendyol Süper Lig: Süper Lig'in ilk haftasında Net Global Sivasspor-Trabzonspor, Corendon Alanyaspor - ikas Eyüpspor ve Samsunspor-Beşiktaş karşılaşmaları gerçekleştirilecek. (Sivas/19.15, Antalya, Samsun/21.45) Trendyol 1. Lig: Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK, Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler ve MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor maçları da bu hafta sonu oynanacak. (Balıkesir/17.00, Bolu, İstanbul/19.15, Ankara/21.45) Dünya Superbike Şampiyonası: Milli motosikletçi Toprak Razgalıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın 7. ayağı Portekiz'de gerçekleştiriliyor. Organizasyonun ikinci gününde superpole ve ikinci yarış gerçekleşecek. (Portimao/16.45/20.00)

Anadolu Ajansı, yayımladığı haber, görüntü ve diğer içeriklerin yalnızca aboneleri tarafından kullanılabileceğini belirtmektedir. Abonelik sözleşmesi dışındaki kullanımlar yasaktır ve yasal işlemlere konu olabilir.