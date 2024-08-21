Gündemde Öne Çıkan Başlıklar: Emlak Düzenlemeleri ve Spor Başarıları

1. Bakan Bolat'tan Emlak İlanlarıyla İlgili Açıklama

Bakan Bolat, emlak alanında hayata geçirilecek 'doğrulanmış ilan' uygulamasının detaylarını aktardı. "Elektronik İlan Doğrula Sistemi'nin devreye alınması sonrasında ilanlar Bakanlığımızca sıkı şekilde takip edilecek. Mevzuata aykırı hareket edenler için 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacak," dedi. Ayrıca, sosyal medya platformlarının kullanımı ile ilgili, "Farklı mecralarda ilanların yayımlanmasına müsaade etmeyeceğiz" açıklamasında bulundu. (Seda Tolmaç/Ankara)

2. TROY Kart Sayısında Hızlı Artış

TROY logolu kart sayısının yıl sonu itibarıyla 50 milyona ulaşması bekleniyor. Ozan Deniz, "TROY kartlarla gerçekleşen alışverişlerin ciro payı yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" diyerek yerli kartların önemine vurgu yaptı. (Yıldız Taşdelen Erli/İstanbul)

3. Tarıma Kredi Desteği Artıyor

Ziraat Bankası, ilk yarıda yeni çiftçiler de dahil olmak üzere 574 bin üreticiye 200 milyar liralık kredi sağladı. Engin Eskiduman, "Özel bankalar arasında yüzde 48.4 pazar payına sahibiz, lider konumdayız" ifadesini kullandı. (Serap Doğan/İstanbul)

4. ULAK'tan Yerli ve Milli 5G Adımları

ULAK Haberleşme, 5G altyapısını geliştirmek için çalışmalara devam ediyor. Deneme çalışmalarıyla yüksek hız sonuçlarına ulaşmayı başardılar. (Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5. İş Dünyasından Enflasyon Muhasebesi Önerileri

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon muhasebesine ciro sınırı getirilmesi gerektiğini savundu. Diğer iş dünyası temsilcileri de muhasebe sürecinin değerlendirilmesi için önerilerde bulundu. (Mertkan Oruç-Ergin Garip/Ankara)

6. Piyasada Fed Konuşmaları Bekleniyor

ABD'de işsizlik oranının artmasıyla birlikte Powell'ın yapacağı konuşma piyasaların odağı oldu. James Knightley, bu süreçte Fed'in faiz oranlarını düşürebileceğini belirtti. (Sevgi Ceren Gökkoyun/Washington)

7. Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi

Tamer Şengönül, sistemin yakıt hırsızlığını önleyeceğini ifade etti. "Sistem sadece tanınan araçlara yakıt verilmesini sağlayarak usulsüz kullanımı önlüyor" diye ekledi. (Başak Erkalan/Ankara)

8. Gazze'deki Zorlu Koşullar

Amerikalı doktor Feroze Sidhwa, Gazze'deki durumu "Tamamen bir felaket" olarak nitelendirdi. (Hakan Çopur/Chicago)

9. M Çiçeği Virüsüne Dikkat

Kızılhaç Acil Durum Operasyonları Başkanı, M çiçeği virüsü için "sakin kalma" çağrısında bulundu. (Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

10. Avas Su Kemeri Kültürel Proje Oluyor

Tevfik Göksu, inşa edilecek su müzesi ve çocuk köyü ile tarihsel mirası anmak istediklerini belirtti. (Mücahit Türetken/İstanbul)

11. Şehit Annesinden Kur'an Eğitimine Destek

15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun annesi, camide kadınlara Kur'an eğitimi veriyor. Ferda Ayanoğlu, "Oğlumla gurur duyuyorum" dedi. (Başak Akbulut Yazar/İstanbul)

12. Paralimpik Başarılar İçin Mücadele Eden Anne: Kübra Korkut

Milli masa tenisçi Kübra Korkut, "Kadınlarımıza aile ve sporun bir arada olabileceğini göstermeyi amaçlıyorum" diyerek hedefleri hakkında bilgi verdi. (Erkan Tiryaki/Ankara)