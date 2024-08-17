Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündemde Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

CHP, bakanlar ve spor etkinlikleri gibi önemli gündem maddeleriyle 17 Ağustos 2024 dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 17.08.2024 09:00
Gündemde Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

Güncel Etkinlikler ve Gelişmeler

Tarih: 17 Ağustos 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı - Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920, Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk

Siyasi Faaliyetler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak üzere Nevşehir'de bulunacak. Etkinlik, bugün saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

Yürütme ve Meclis Faaliyetleri

  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla'da saat 14.30'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve saat 16.00'da Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları İstihdam Programı'na katılacak.
  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da saat 11.00'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak.
  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Edirne'de saat 12.00'de il başkanlığını ziyaret edecek, ardından saat 13.30'da Kapıkule Sınır Kapısı'nı gezmesi planlanıyor.

Ekonomi ve Altyapı Çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'nde saat 11.00-15.00 arasında şantiye incelemeleri ve yerel yönetim ziyaretleri gerçekleştirecek.

Dünya Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim dikkat çekiyor.

Orman Yangınlarıyla Mücadele

İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları devam etmekte.

Spor Etkinlikleri

  • Trendyol Süper Lig, 2. haftasına çeşitli maçlarla devam edecek. Maçlar Kayseri, Adana ve İzmir'de oynanacak.
  • Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ve diğer takımlar arasında 2. hafta maçları yapılacak.
  • Voleybol 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile mücadele edecek.

Önemli Not

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü ve diğer içerikler, abonelik sözleşmesi dışında kullanılamaz; aksi halde hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı