Gündemde Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

Güncel Etkinlikler ve Gelişmeler
Tarih: 17 Ağustos 2024
Kaynak: Anadolu Ajansı - Kuruluş Tarihi: 6 Nisan 1920, Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk
Siyasi Faaliyetler
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılmak üzere Nevşehir'de bulunacak. Etkinlik, bugün saat 18.00'de gerçekleştirilecek.
Yürütme ve Meclis Faaliyetleri
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Muğla'da saat 14.30'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na ve saat 16.00'da Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları İstihdam Programı'na katılacak.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da saat 11.00'de AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’na katılacak.
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Edirne'de saat 12.00'de il başkanlığını ziyaret edecek, ardından saat 13.30'da Kapıkule Sınır Kapısı'nı gezmesi planlanıyor.
Ekonomi ve Altyapı Çalışmaları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'nde saat 11.00-15.00 arasında şantiye incelemeleri ve yerel yönetim ziyaretleri gerçekleştirecek.
Dünya Gündemi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerilim dikkat çekiyor.
Orman Yangınlarıyla Mücadele
İzmir, Aydın, Manisa, Muğla ve Bolu'daki orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları devam etmekte.
Spor Etkinlikleri
- Trendyol Süper Lig, 2. haftasına çeşitli maçlarla devam edecek. Maçlar Kayseri, Adana ve İzmir'de oynanacak.
- Trendyol 1. Lig'de Ankara Keçiörengücü ve diğer takımlar arasında 2. hafta maçları yapılacak.
- Voleybol 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile mücadele edecek.
Önemli Not
Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber, görüntü ve diğer içerikler, abonelik sözleşmesi dışında kullanılamaz; aksi halde hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.