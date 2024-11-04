Gündemde Öne Çıkan Etkinlikler ve Gelişmeler

4 Kasım 2024 Gündemi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Önemli Etkinlikler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'na katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, UNICERA 2024 Uluslararası Seramik, Banyo, Mutfak Fuarı Açılış Töreni'ne iştirak edecek. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Halkalı-Ispartakule Demiryolu Hattı TBM-1 Işık Görme Töreni'ne katılacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. (Ankara/10.00)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri ile ağustos ayına ilişkin finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerini duyuracak. (Ankara/14.30)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 10 ay vadeli kuponsuz hazine bonosu ile 4 yıl vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, TLREF’e endeksli tahvilin yeniden ihracını yapacak. (Ankara)
Dünya Diplomasi Gelişmeleri
İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)
Spor Etkinlikleri
- Trendyol Süper Lig'in 11. haftası, Samsunspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasıyla sona erecek. (Samsun/20.00) (Fotoğraflı)
- Trendyol 1. Lig'in 11. haftası, Gençlerbirliği-Uğur Okulları İstanbulspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Manisa FK maçlarıyla tamamlanacak. (Ankara/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)
- Nesine 3. Lig'in 9. haftası, 3. Grup’ta yapılacak 1 müsabakayla sona erecek.
- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 7. haftası, Görele Belediyespor-Üsküdar Belediyespor maçıyla tamamlanacak. (Giresun/18.00) (Fotoğraflı)
- Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ile Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonunun genel kurulları gerçekleştirilecek. (Ankara/10.00)
- Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Skechers firmasının Beyoğlu'ndaki Frankhan'da düzenleyeceği yeni futbol koleksiyonu tanıtımına katılacak. (İstanbul/19.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
- Anadolu Efes ile Kia Türkiye, işbirliği yenileme basın toplantısını Fişekhane Galeri'de yapacak. (İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)