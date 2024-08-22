Gündemde Öne Çıkan Etkinlikler ve Ziyaretler - 22 Ağustos 2024

GÜNDEM / 22 Ağustos 2024

Önemli Ziyaretler ve Toplantılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dünya Kadınlar Forumu açılışına katılarak ikili görüşmelerde bulunacak. (Ulanbator) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Bulvarı Rezerv Alanı şantiye alanını ziyaret edecek. (Adıyaman/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kilis'teki valilik ve esnaf ziyaretinin ardından İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. Ayrıca Gaziantep Valiliğini de ziyaret ederek Afet Bölgesi Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na iştirak edecek. (Kilis/10.00/10.30/11.00; Gaziantep/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Niğde Valiliğini ziyaret edecek ve Niğde OSB Toplu Açılış Programı ile Nevşehir Valiliğinde KOP Projeleri İmza Töreni’ne katılacak. (Niğde/11.00; Nevşehir/14.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi Lansmanı için Ankara'da olacak. (12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/14.30)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)

Türkiye İstatistik Kurumu ise ağustos ayı tüketici güven endeksi ve iş gücü girdi endekslerini duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları ile İsrail-Lübnan sınırında devam eden gerilim inceleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Müsabakaları

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Beşiktaş, İsviçre’nin Lugano ekibiyle karşılaşacak. (Thun/21.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

UEFA Konferans Ligi play-off turunda RAMS Başakşehir, İrlanda'nın St. Patrick's ile mücadele edecek. (Dublin/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trabzonspor ise UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre’nin St. Gallen takımına konuk olacak. (St. Gallen/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

***

Anadolu Ajansı'nın yayımladığı her türlü haber ve görüntü, abonelik sözleşmesi olmayan kişiler tarafından kullanılamaz. Abonelerimiz de bu yayınları çoğaltamaz veya başka kuruluşlara iletemez. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai işlemler başlatılacaktır.