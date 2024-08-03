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Gündemde Öne Çıkan Olaylar: Politika, Ekonomi ve Spor

Bugün gerçekleşecek önemli etkinlikler ve toplantılar hakkında öne çıkan detaylar.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 09:00
Gündemde Öne Çıkan Olaylar: Politika, Ekonomi ve Spor

3 Ağustos 2024 Gündemi

Yasama, Yürütme ve Siyaset

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı toplantısı ve Döğer beldesindeki toplu açılış programına katılacak. (10.30-12.30)
  • Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim törenine katılacak ve yeni göreve getirilen Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e tebriklerini iletecek. (12.00)

Ekonomi ve Finans

  • Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da TARKİM Temel Atma Töreni ve Üzüm Hasadı Programı'na katılacak. (10.00-12.00)
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek. (11.30)

Dünya ve Diplomasi

  • Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya'da resmi temaslarda bulunacak.
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerginlik yoğun bir şekilde izleniyor.

Spor

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları takip edecek. (10.00-22.04)
  • 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak Türkiye, 8 branşta yarışacak.
  • Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. (20.45)

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