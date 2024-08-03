Gündemde Öne Çıkan Olaylar: Politika, Ekonomi ve Spor

3 Ağustos 2024 Gündemi

Yasama, Yürütme ve Siyaset

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı toplantısı ve Döğer beldesindeki toplu açılış programına katılacak. (10.30-12.30)

Afyonkarahisar'da AK Parti İl Başkanlığı toplantısı ve Döğer beldesindeki toplu açılış programına katılacak. (10.30-12.30) Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü devir teslim törenine katılacak ve yeni göreve getirilen Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'e tebriklerini iletecek. (12.00)

Ekonomi ve Finans

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa'da TARKİM Temel Atma Töreni ve Üzüm Hasadı Programı'na katılacak. (10.00-12.00)

Manisa'da TARKİM Temel Atma Töreni ve Üzüm Hasadı Programı'na katılacak. (10.00-12.00) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'daki AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına iştirak edecek. (11.30)

Dünya ve Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Etiyopya'da resmi temaslarda bulunacak.

Etiyopya'da resmi temaslarda bulunacak. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerginlik yoğun bir şekilde izleniyor.

Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları takip edecek. (10.00-22.04)

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları takip edecek. (10.00-22.04) 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılacak Türkiye, 8 branşta yarışacak.

Galatasaray ve Beşiktaş arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek. (20.45)

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