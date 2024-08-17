Gündemde Öne Çıkanlar: 17 Ağustos 2024 Tarihli Olaylar

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ağustos 2024

ANADOLU HABER AJANSI - Kurucu: Mustafa Kemal Atatürk, 6 Nisan 1920

SİYASET VE YASAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel , Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılacak. (Nevşehir/18.00)

, Uluslararası Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne katılacak. (Nevşehir/18.00) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan , AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na ve "Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı"na katılacak. (Muğla/14.30/16.00)

, AK Parti İl Danışma Meclis Toplantısı'na ve "Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı"na katılacak. (Muğla/14.30/16.00) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Malatya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek. (Malatya/11.00)

, Malatya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek. (Malatya/11.00) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partisinin Edirne İl Başkanlığını ve Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek. (Edirne/12.00/13.30)

EKONOMİ VE ALTYAPI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Saray-Kırklareli Yolu üzerindeki şantiyede incelemelerde bulunacak ve açıklamalarda bulunacak. Ayrıca Kırklareli Valiliği ve Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek. (Kırklareli/11.00-15.00)

DİPLOMASİ VE GÜNCEL DURUMLAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik durumu izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Marmara Depremi'nin 25. yılı anılması, 17 Ağustos 1999 yılında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulacak. (Kocaeli/Yalova/Sakarya/03.02)

SPOR ETKİNLİKLERİ

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında; Bellona Kayserispor-Net Global Sivasspor, Adana Demirspor-Çaykur Rizespor ve Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmaları gerçekleştirilecek. (Kayseri/19.15, Adana/21.45, İzmir/21.45)

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında; Ankara Keçiörengücü-Teksüt Bandırmaspor, Erzurumspor FK-MKE Ankaragücü ve Manisa FK-Sakaryaspor maçları oynanacak. (Ankara/17.00, Erzurum/19.15, Manisa/21.45)

Voleybol 20 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile mücadele edecek. (Sofya/18.30)

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