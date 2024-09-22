Gündemde Öne Çıkanlar: 22 Eylül 2024

GÜNDEM / 22 Eylül 2024

Anadolu Ajansı

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Politik Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Burada, Türkevi'nde düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısına katılacak ve Rockefeller Plaza'da Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen akşam yemeğine iştirak edecek.

Sağlık Sektöründe Önemli Etkinlik

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Uluslararası Organ Nakli Kongresi'ne katılacak. Etkinlik saat 18:00’da başlayacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler takip edilmektedir.

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda gerçekleştirilecek olan Dünya Temizlik Günü etkinliğine saat 10:00’da katılacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dört maç oynanacak: Kasımpaşa-Antalyaspor, Beşiktaş-ikas Eyüpspor, Çaykur Rizespor-Samsunspor, Adana Demirspor-Corendon Alanyaspor. Maç saatleri İstanbul ve Rize’de 17:00, 20:00; Adana’da 20:00 olarak planlandı. Trendyol 1. Lig'de de dört mücadele gerçekleştirilecek: Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor ve diğerleri. Nesine 2. Lig grupları 4. hafta karşılaşmaları ve Nesine 3. Lig gruplarındaki 3. hafta müsabakaları tamamlanacak. Turkcell Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde 3. hafta maçları oynanıyor. Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvaları Antalya'da sona erecek. Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup mücadelesi, çeşitli maçlarla tamamlanacak. Hentbol Erkekler Avrupa Kupası rövanş maçında Spor Toto, Hırvatistan’ın RK Porec takımı ile karşılaşacak. Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasında birçok maç oynanacak.

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