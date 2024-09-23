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Gündemde Öne Çıkanlar: 23 Eylül 2024'te Yapılacak Faaliyetler

23 Eylül 2024'te gerçekleşecek önemli etkinlikleri kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 23.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 09:00
Gündemde Öne Çıkanlar: 23 Eylül 2024'te Yapılacak Faaliyetler

GÜNDEM / 23 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

TBMM Başkanı'nın Ziyaretleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü’ne yapacağı ziyarette, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği'nde Rus-Türk İşadamları Birliği üyeleriyle bir araya gelecek.

Yasama ve Yürütme Aktiviteleri

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 19. Uluslararası Adli Tıp Günleri'nin açılışı ve Kemer Adliyesi Temel Atma Töreni'ne katılacak. (Antalya/09.00/16.00)
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda "Nitelikli İş Gücü Yetiştirme ile Kadın İstihdamı İşbirliği Protokolleri" imza töreninde yer alacak. (Ankara/14.00)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Atlas Projesi Kapanış Etkinliği'ne katılacak ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği'nde Türk sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluşacak. (Ankara/10.00/Berlin)
  • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ait finansal hizmetler istatistikleri ve güven endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00)
  • Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini duyuracak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.

Güncel Etkinlikler

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Bakü'deki Şehitler Hiyabanı ve Türk Şehitliği’nde ziyaretlerde bulunacak, ayrıca Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüşecek. (Bakü/10.00/11.00/15.00/19.00)

Spor Duyuruları

  • Trendyol Süper Lig'in 6. haftası, Gaziantep FK-Trabzonspor ve Göztepe-Bellona Kayserispor karşılaşmalarıyla sona erecek. (Gaziantep/İzmir/20.00)
  • Trendyol 1. Lig’de 6. hafta son maçı, Şanlıurfaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. (Şanlıurfa/20.00)
  • Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası tek bir maçla tamamlanacak.

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