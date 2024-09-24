Gündemdeki Gelişmeler: 24 Eylül 2024

GÜNDEM ÖZETİ / 24 Eylül 2024

Önemli Zirveler ve Toplantılar

Anadolu AjansıKurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunacak ve Genel Kurul'a hitap edecek.

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kremlin Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koyacak ve Rusya Federasyonu Meclisi Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko ile görüşme gerçekleştirecek.

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İzmir'de Valilik ve AK Parti İl Başkanlığı ziyaretlerinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Yasa ve Politika Gelişmeleri

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'da adalet sarayının temel atma törenine katılacak.

2- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Düzce ve Sakarya'da çeşitli etkinliklere katılacak ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek.

3- Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sivas'da çeşitli ziyaretlerde bulunacak.

Ekonomik Gelişmeler

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakü'de Uluslararası Çalışan Değirmenciler Birliği Konferansı'nda yer alacak.

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ait önemli ekonomik verileri açıklayacak.

3- Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı güven endekslerini yayınlayacak.

Uluslararası Durumlar

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırıları izlenmeye devam ediyor.

Yükseköğretim Toplantısı

1- Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nin 3. Toplantısında yer alacak.

Spor Müsabakaları

1- Trendyol 1. Lig'de, Esenler Erokspor ile Yeni Malatyaspor arasında erteleme maçı oynanacak.

2- Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, Lietkabelis takımını ağırlayacak.

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ön elemeleri kapsamında Beşiktaş, Basket Landes ile karşılaşacak.

4- Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde PAOK ile oynayacağı maç öncesi basın toplantısı düzenleyecek.

5- PAOK'un teknik direktörü ve oyuncuları, Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek. Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı içerikler izinsiz kullanılamaz ve çoğaltılamaz.