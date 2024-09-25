Gündemdeki Gelişmeler: 25 Eylül 2024

Olaylar ve Gelişmeler

Bugün, 25 Eylül 2024, gündemde önemli birçok gelişme öne çıkıyor.

Siyasi Temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsil ederek New York'taki temaslarını sürdürecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Moskova'da Rusya Federal Meclisi Federasyon Konseyi Genel Kurulu'na hitap edecek ve Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşme gerçekleştirecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, New York'ta Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı'na katılacak.

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayı sektör enflasyon beklentilerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı dış ticaret istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak. (Ankara/10.00)

Dünya Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Topluluğunun Gayrıresmi Toplantısı'na katılacak. Ayrıca, G20 Dışişleri Bakanları ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile Arap Birliği Gazze Temas Grubu Dışişleri Bakanları'nın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesinde de yer alacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bakü'de Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile görüşecek.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarıyla ilgili gelişmeler ise dikkatle takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında PAOK ile karşılaşacak. (İstanbul/22.00)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi öncesinde son antrenmanını yapacak ve Teknik Direktör Jose Mourinho basın toplantısı düzenleyecek. (İstanbul/10.30/12.00)

Union SG Teknik Direktörü Sebastien Pocognoli ve bir oyuncusu, Fenerbahçe maçı öncesi basın toplantısı yapacak. (İstanbul/18.30/19.15)

Beşiktaş, Ajax ile karşılaşacak ve basın toplantısı düzenlenecek. (Amsterdam/19.45)

Galatasaray Petrol Ofisi, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Çekya'nın Slavia Prag ekibiyle karşılaşacak. (Prag/19.00)

Bahçeşehir Koleji, Litvanya'nın Wolves takımıyla karşılaşacakken, Beşiktaş Fibabanka ise Buducnost VOLI takımını ağırlayacak. (Vilnius/19.00/İstanbul/20.00)

Hentbol Erkekler Süper Lig'de ise Köyceğiz Belediyespor ve DEPSAŞ Enerji müsabakası gerçekleştirilecek. (Muğla/14.00)

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