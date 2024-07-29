Gündemdeki Gelişmeler: 29 Temmuz 2024

GÜNDEM / 29 Temmuz 2024

Kaynak: Anadolu Ajansı, Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

PARTİ SİYASETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA ve YÜRÜTME

TBMM Genel Kurulu'nda, sahipsiz hayvanları koruma düzenlemelerini içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik önerisi görüşülecek. (TBMM/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ ve FİNANS

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çukurova Havalimanı'nda detaylı incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması gerçekleştirecek. (Mersin/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları devam ediyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı, C Grubu'ndaki ilk maçında Hollanda ile karşılaşacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuları desteklemek amacıyla müsabakaları izleyecek. (Paris/ 09.15-21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda İsviçre'nin Lugano takımıyla yapılacak rövanş maçı öncesi basın toplantısında soruları yanıtlayacak. (İstanbul/20.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti ve bir futbolcusu, Ülker Stadı'nda düzenlenecek toplantıda karşılaşma hakkında bilgi verecek. (İstanbul/18.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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