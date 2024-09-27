Gündemdeki Haberlere Derinlikli Bir Bakış: 27 Eylül 2024

27 Eylül 2024 Gündemi

1. Şehit Polis Memurunun Eşi Olayı Telsizden Öğrendi

İstanbul'da uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Şeyda Yılmaz'ın eşi Semih Yılmaz, telsizden gelen anonsla eşinin yaralandığını öğrendiğini açıkladı. Yılmaz, "Telsizden gelen sesle hemen eşimi aradım ama ulaşamadım. Arkadaşlarım benim eşimin vurulduğunu söylediğinde büyük bir şok yaşadım." dedi.

2. MHP'den Yapay Zeka Açıklaması

MHP Grup Başkanvekili Akçay, yapay zeka üzerine bir Meclis araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu. Akçay, siber güvenlik konusunun da öncelikli gündem maddeleri arasında olduğunu belirtti.

3. Türk Firmaları ADEX Fuarında Öne Çıktı

Azerbaycan'da düzenlenen ADEX Fuarı'nda Türkiye, 55 firma ile en fazla katılımcıya sahip oldu. Türk savunma sanayisine ait birçok önemli ürün burada sergilendi.

4. Güvenli Ödeme Sistemi İkinci El Araç Satışlarında Kullanılacak

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, Güvenli Ödeme Sistemi'nin, araç alım satımları sırasında delil niteliğinde olacağını belirtti.

5. Türkiye'nin İhracatı Yakın ve Orta Doğu'ya Yöneldi

Son yıl içinde Türkiye'nin Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yaptığı ihracat sayısında ciddi bir artış gözlemlendi.

6. Türkiye Karasal Rüzgar Enerjisi ile Avrupa'da Öne Çıkıyor

WindEurope CEO'su, Türkiye'nin rüzgar enerjisi kapasitesinin artmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

7. İstanbul Havalimanlarında Yolcu Sayısı Rekor Kırdı

İstanbul'daki havalimanlarından geçen yolcu sayısı, bu yılın başından bu yana 81 milyona yaklaştı.

8. Veri İhlalleri Kullanıcı Güvenliğini Tehdit Ediyor

Uzmanlar, veri ihlalleri nedeniyle kişisel bilgilerin tehlikeye girdiğini belirtti, kullanıcıları güvenlik önlemleri almaya çağırdı.

9. Lübnan Sağlık Sistemi Bunalımda

Dünya Sağlık Örgütü yetkilisi, Lübnan'daki hava saldırlarının sağlık sistemine olan etkilerini değerlendirdi.

10. Sudan Yüksek Risk Altında

Darfur'daki insani krizler için acil yardım çağrısı yapıldı. Sınır Tanımayan Doktorlar, durumun ciddiyetini vurguladı.

11. Somali İçin Türkiye'nin Desteği Hayati Öneme Sahip

Somali Savunma Bakanı, Türkiye’nin desteğini uluslararası barış için kritik bir unsur olarak nitelendirdi.

12. Gazze'ye Ses Vermek İçin Seçim Adayları Destek İstiyor

Avusturya'daki seçim adayları, Gazze'nin durumunu uluslararası platformda duyurabilmek için destek arıyor.

13. Yumuktepe Höyüğünde Tarihi Eserler Keşfedildi

Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde 9 bin yıllık buğday türleri bulundu, Neolitik tarımın izleri tekrar incelendi.

14. Plastikler Denizlerde Tehdit Oluşturuyor

Bilim insanları, plastiklerin deniz canlılarının yayılımını hızlandırdığını belirtiyor. Uzmanlar, bu durumun ekosistem üzerinde yaratacağı etkileri inceledi.

15. Kadın Basketbolu 45. Sezonuna Giriyor

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi, 45. sezonunu başlatmaya hazırlanıyor. Bu yıl rekabetin artması bekleniyor.

16. Basketbolun Pazarlanması Üzerine Anlamlı Açıklamalar

Anadolu Efes oyuncusu Derek Willis, Türkiye’de basketbolun pazarlanması konusunda eksik olduğunu vurguladı.