Gündemdeki Olaylar: Filistin'den Spor Dünyasına

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Ağustos 2024

TBMM, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ağırlayacak

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

- Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanarak Türkiye'de tedavi gören kişilerin de toplantıya katılmaları bekleniyor.

Türk Sporunun Efsanesi Veda Etti

- Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere veda etti. 125 kiloda bronz madalya kazanan Taha, 21 yıllık kariyerinde toplam 22 madalya elde etti.

- Üç olimpiyat madalyasına sahip olan Akgül, Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu olarak da hatırlanacak.

ABD ve İran Arasındaki Gerginlik Sürüyor

- Suriye'deki ABD güçleri, olası saldırılara karşı tedbir alarak önlemlerini artırdı. Terörist gruplara karşı Fırat Nehri'nde PKK/YPG'li teröristlerin konuşlandığı bildirildi.

Avrupa Gaz Fiyatları Yükseliyor

- Avrupa'daki gaz fiyatları, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle son 8 ayın zirvesine ulaştı. Hollanda merkezli doğal gaz ticaret noktası TTF'de gaz fiyatları %10 arttı.

Türkiye'nin Genç Nüfus Oranı Endişe Veriyor

- Türkiye, %15,1'lik genç nüfus oranıyla dünya ortalamasının altında kalıyor. TÜİK'in projeksiyonları, bu oranın %10'un altına gerileyebileceğini gösteriyor.

Türksat 6A İle Uzay Serüveni Devam Ediyor

- Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu Türksat 1B, 30 yıl önce uzaya fırlatıldı. Yerli üretim Türksat 6A ise Ekim 2024'te hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye Uzay Araştırmalarına Hız Veriyor

- Astronot Tuva Cihangir Atasever, uzayda ekonomik ekosistem geliştirmeye odaklanacaklarını açıkladı ve mikro yer çekimi araştırmalarına hız kesmeden devam edileceğini belirtti.

Hava Yolu Şirketlerinde Hisseler Düşüşte

- Temmuz ayında, ABD dahil birçok ülkenin hava yolu şirketlerinin hisselerinde %5 ila %11 arasında düşüş gözlemlendi.

ABD'den Türkiye'ye Promosyon İthalatı

- Promosyon sektöründe faaliyet gösteren PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, ABD'li firmaların Türkiye'yi yeni alternatif pazar olarak seçme hazırlıklarını duyurdu.

Vodafone Türkiye'den 5,5G Açıklaması

- Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 5G hizmetinin vatandaşlara ulaşmasıyla birlikte 5,5G hizmeti vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Üsküdar'da Çavdar Şapka Üretimi

- Kırklareli'nin Üsküp beldesinde, kadın işçilerce toplanan çavdarlar, Fatma Ekmen’in atölyesinde şapka ve çantalara dönüştürülüyor.

- Ekmen: "Kadınlarımız topraktan topladıkları çavdarları işleyerek şapka üretiyor, toptancılara satış yapılıyor."