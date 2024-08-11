Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündemdeki Olaylar: Filistin'den Spor Dünyasına

11 Ağustos 2024'teki önemli gelişmeleri ve güncel durumu derledik. TBMM'den spora kadar birçok konu öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 10:46
Gündemdeki Olaylar: Filistin'den Spor Dünyasına

ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Ağustos 2024

TBMM, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı Ağırlayacak

- Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yapacak. Toplantıya TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.

- Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanarak Türkiye'de tedavi gören kişilerin de toplantıya katılmaları bekleniyor.

Türk Sporunun Efsanesi Veda Etti

- Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'nda mindere veda etti. 125 kiloda bronz madalya kazanan Taha, 21 yıllık kariyerinde toplam 22 madalya elde etti.

- Üç olimpiyat madalyasına sahip olan Akgül, Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu olarak da hatırlanacak.

ABD ve İran Arasındaki Gerginlik Sürüyor

- Suriye'deki ABD güçleri, olası saldırılara karşı tedbir alarak önlemlerini artırdı. Terörist gruplara karşı Fırat Nehri'nde PKK/YPG'li teröristlerin konuşlandığı bildirildi.

Avrupa Gaz Fiyatları Yükseliyor

- Avrupa'daki gaz fiyatları, artan jeopolitik gerilimler nedeniyle son 8 ayın zirvesine ulaştı. Hollanda merkezli doğal gaz ticaret noktası TTF'de gaz fiyatları %10 arttı.

Türkiye'nin Genç Nüfus Oranı Endişe Veriyor

- Türkiye, %15,1'lik genç nüfus oranıyla dünya ortalamasının altında kalıyor. TÜİK'in projeksiyonları, bu oranın %10'un altına gerileyebileceğini gösteriyor.

Türksat 6A İle Uzay Serüveni Devam Ediyor

- Türkiye'nin ilk haberleşme uydusu Türksat 1B, 30 yıl önce uzaya fırlatıldı. Yerli üretim Türksat 6A ise Ekim 2024'te hizmet vermeye başlayacak.

Türkiye Uzay Araştırmalarına Hız Veriyor

- Astronot Tuva Cihangir Atasever, uzayda ekonomik ekosistem geliştirmeye odaklanacaklarını açıkladı ve mikro yer çekimi araştırmalarına hız kesmeden devam edileceğini belirtti.

Hava Yolu Şirketlerinde Hisseler Düşüşte

- Temmuz ayında, ABD dahil birçok ülkenin hava yolu şirketlerinin hisselerinde %5 ila %11 arasında düşüş gözlemlendi.

ABD'den Türkiye'ye Promosyon İthalatı

- Promosyon sektöründe faaliyet gösteren PROMASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karatemiz, ABD'li firmaların Türkiye'yi yeni alternatif pazar olarak seçme hazırlıklarını duyurdu.

Vodafone Türkiye'den 5,5G Açıklaması

- Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, 5G hizmetinin vatandaşlara ulaşmasıyla birlikte 5,5G hizmeti vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Üsküdar'da Çavdar Şapka Üretimi

- Kırklareli'nin Üsküp beldesinde, kadın işçilerce toplanan çavdarlar, Fatma Ekmen’in atölyesinde şapka ve çantalara dönüştürülüyor.

- Ekmen: "Kadınlarımız topraktan topladıkları çavdarları işleyerek şapka üretiyor, toptancılara satış yapılıyor."

İLGİLİ HABERLER

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı