Gündemdeki Önemli Gelişmeler: 1 Ağustos 2024

Gündemdeki Önemli Olaylar

1 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek önemli etkinlikler ve ziyaretler aşağıda sıralanmıştır.

Önemli Ziyaretler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da partisinin İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ayrıca il belediye başkanları toplantısına katılacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve Trabzonspor'un 50. yıl etkinliğine katılarak basın açıklaması yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da dönüşümlü ziyaretlerde bulunacak ve UEFA Avrupa Ligi eleme turunu takip edecek.

Dünya Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik yakından takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunlarındaki milli sporcuları izleyecek.

Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Diğer birçok branşta 16 sporcu da yarışacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak.

Diğer spor etkinlikleri arasında RAMS Başakşehir'in San Marino'daki maçı bulunmaktadır.

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi imza töreni İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Son olarak, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürü İstanbul'da çekilecek.

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