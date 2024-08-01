Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gündemdeki Önemli Gelişmeler: 1 Ağustos 2024

Bugünkü siyasi, ekonomik ve sportif gelişmeleri derledik.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 09:00
Gündemdeki Önemli Gelişmeler: 1 Ağustos 2024

Gündemdeki Önemli Olaylar

1 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek önemli etkinlikler ve ziyaretler aşağıda sıralanmıştır.

Önemli Ziyaretler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir'i ziyaret ederek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yüksek Askeri Şura Toplantısı'na katılacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Burdur'da partisinin İl Başkanlığı ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, ayrıca il belediye başkanları toplantısına katılacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek ve Trabzonspor'un 50. yıl etkinliğine katılarak basın açıklaması yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da dönüşümlü ziyaretlerde bulunacak ve UEFA Avrupa Ligi eleme turunu takip edecek.

Dünya Gündemi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik yakından takip ediliyor.

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunlarındaki milli sporcuları izleyecek.

Ayrıca, A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak. Diğer birçok branşta 16 sporcu da yarışacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak.

Diğer spor etkinlikleri arasında RAMS Başakşehir'in San Marino'daki maçı bulunmaktadır.

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig yayın ihalesi imza töreni İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Son olarak, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'in 2024-2025 sezonu fikstürü İstanbul'da çekilecek.

Not: Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan bilgiler, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Aboneler de sözleşme kapsamı dışında yayınları çoğaltamaz.

İLGİLİ HABERLER

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

2. dönem başvuruları bugün başladı! Toplam 650.000 TL karşılıksız destek verilecek

İŞKUR son dakika açıkladı! 18-35 yaş KPSS’siz 400 TYP işçi alımı için şartlar gevşetildi

Büyük zam bu sabah resmen geldi En son 11 yıl önce artmıştı!

Yüksek maaş ile kariyerinin zirvesine çıkmak isteyene müjde! Akademik kadro alımı başladı!

Meclis yeşil ışık yaktı! Borçlular derin bir oh çekecek: 170 bin TL'ye kadar borçlar siliniyor

Çalışanlara 450 bin TL tazminat yolu göründü! Patronu böyle yapanlar hemen başvuruyor

Sigara tiryakileri kahrolacak! Sigaraya 5 TL'lik büyük zam geliyor: Ağustos'ta cepler yanacak

Emeklilere Ziraat Bankası kıyağı! Sabah 07.00'da herkese duyuruldu: 100.000 TL ödeme yapılacak

Arabası olanın kapısına icra memuru dayanacak! 24 saat süreniz kaldı: Yapmayanlara dev ceza var

Bulaşık makinesini yeni alınmış gibi yapıyor! Bardaklar bir daha asla matlaşmayacak!

Emeklilere oh çektiren yeni ödeme! Meclis onay mührünü bastı: Ödemeler 5.000 TL oldu

Tüm Türkiye'deki emeklilere ödenecek! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı farkı yok: Müjdeli haber geldi