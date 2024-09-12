Gündemdeki Önemli Gelişmeler - 12 Eylul 2024

GÜNDEM ÖZETİ: 12 Eylül 2024

Önemli Etkinlikler

Anadolu Ajansı, Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00)

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarnıç Köyü Camii Temel Atma Programı'na katılacak. ardından Bornova Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni'nde olacak. (İzmir/15.00/16.30)

YASAMA VE YÜRÜTME

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi'nin kapanış konferansına katılacak. (Ankara/10.00)

EKONOMİ VE FİNANS

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ceylanpınar Gümrük Kapısı açılış törenine katılacak ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelecek. (Şanlıurfa/10.30-18.15) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Kore Savaşı'nda kaybettiği şehitlerin kabrinin bulunduğu Birleşmiş Milletler Anıt Mezarlığı'nı ziyaret edecek. (Busan) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (Ankara/14.00) TÜİK, 2024 yılı girişimlerde bilişim teknolojileri kullanımı araştırmasını açıklayacak. (Ankara/10.00) Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. (Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ile Özbekistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. (Taşkent) ABD ve Türk vatandaşı sivil toplum gönüllüsü Ayşenur Ezgi Eygi, Batı Şeria’da barışçıl bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından hayatını kaybetti. Gelişmeler takip ediliyor. (Kudüs/Washington) İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırıları ve Hizbullah'a yönelik Lübnan'a gerçekleştirdiği önleyici saldırının ardından gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

GÜNCEL OLAYLAR

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Düzce Valiliği'ni ziyaret edecek ve Düzce Üniversitesinde eğitim öğretim dönemine ilişkin açılış programına katılacak. (Düzce/09.30-16.30) Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın son durumu araştırılıyor.

KÜLTÜR VE SANAT

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Hatice Turhan Valide Sultan Türbesi'ni ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak. (İstanbul/11.00)

SPOR

2024 Voleybol Kadınlar Balkan Kupası mücadelesinde Galatasaray, Yunan ekibi PAOK ile karşılaşacak. (İstanbul/19.00) Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig ve TFF 3. Lig takımları, çeşitli müsabakalarla 1. eleme turunu tamamlayacak. (Elazığ/13.30, Bilecik/16.00) Hentbol Kadınlar Süper Lig'inin 3. haftası Bursa Büyükşehir Belediyespor-Adasokağı maçıyla başlayacak. (Bursa/17.00)

Not: Anadolu Ajansı'nın yayımladığı haber ve diğer içerikler, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimiz sözleşme gereği izin verilen sınırlar dışında bu yayınları çoğaltamaz ya da başkalarına aktaramaz. Aykırı harekette bulunanlar hakkında hukuki süreç başlatılabilecektir.