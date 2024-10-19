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Gündemdeki Önemli Gelişmeler - 19 Ekim 2024

19 Ekim 2024'te Türkiye'deki siyasi, ekonomik ve spor etkinlikleri hakkında bilgilere ulaşın.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 09:01
Gündemdeki Önemli Gelişmeler - 19 Ekim 2024

Gündemde Öne Çıkan Başlıklar

19 Ekim 2024'te Türkiye'de bir dizi önemli etkinlik gerçekleşecek. Bu etkinlikler arasında siyasi, ekonomik ve spor alanındaki gelişmeler yer almaktadır.

Politik Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek. Çalışma yemeği sonrası ortak basın toplantısı düzenlenecek. Ayrıca, Erdoğan İstanbul'da Muhtarlar Buluşması'na katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, LGS sınavında 500 tam puan alan öğrencilerle bir araya gelecek ve muhtarlarla buluşacak.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eğitim Zirvesi'ne katılacak ve cenaze törenine iştirak edecek. Ayrıca, Manisa'da düzenlenecek olan tanıtım programına katılımcı olarak bulunacak.

Ekonomik Faaliyetler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tekirdağ ve İstanbul'da farklı kongrelere katılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Malatya'da ilçe kongrelerine iştirak ederek, yerel yönetimlerle bağlantılar kuracak ve Kuzey Çevre Yolu Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak.

Diplomasi ve Uluslararası İlişkiler

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşme gerçekleştirecek.

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dair gelişmeler takip ediliyor.

Spor Aktiviteleri

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta karşılaşmaları başlayacak. Kayserispor ve Gaziantep FK, Trabzonspor ve Başakşehir, Antalyaspor ve Galatasaray, Eyüpspor ve Göztepe maçları gerçekleştirilecek.

Trendyol 1. Lig'de 9. hafta müsabakaları da oynanacak. Ayrıca, Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Süper Ligi’nin haftalık maçları yapılacak.

Hentbol liglerinde de heyecan devam edecek, Beşiktaş, Sırbistan temsilcisi Dinamo Pancevo ile karşılaşacak.

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