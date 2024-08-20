Gündemdeki Önemli Gelişmeler

20 Ağustos 2024'te Türkiye'de birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. İşte günün öne çıkanları:

Siyasi Etkinlikler

Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gidecek. Etkinlik saati: 13.30.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Yılmaz Tunç , Kıbrıs Gazileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. (Bartın, 20.00)

, Kıbrıs Gazileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. (Bartın, 20.00) Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de Valilik ve yerel sanatçılarla çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (13.30-16.05)

Ekonomik Faaliyetler

Mehmet Fatih Kacır ve Ömer Bolat , Nuriş Prefabrik Yapı fabrikasının temel atma törenine katılacak. (Ankara, 11.00)

ve , Nuriş Prefabrik Yapı fabrikasının temel atma törenine katılacak. (Ankara, 11.00) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası , haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu ile Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. (Ankara, 10.00/14.30)

, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu ile Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. (Ankara, 10.00/14.30) Türkiye İstatistik Kurumu , haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak. (Ankara, 10.00)

, haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak. (Ankara, 10.00) Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. (Ankara)

Dünya Diplomasisi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Gelişmeleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu lig fikstürü, İstanbul 'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde çekilecek. (11.00)

'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde çekilecek. (11.00) Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, Wankdorf Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Bern, 21.00/21.30)

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