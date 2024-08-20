Gündemdeki Önemli Gelişmeler
20 Ağustos 2024'te Türkiye'de birçok önemli etkinlik gerçekleştirilecek. İşte günün öne çıkanları:
Siyasi Etkinlikler
Özgür Özel, Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gidecek. Etkinlik saati: 13.30.
Yasama ve Yürütme Faaliyetleri
- Yılmaz Tunç, Kıbrıs Gazileri ile akşam yemeğinde bir araya gelecek. (Bartın, 20.00)
- Mahinur Özdemir Göktaş, Mardin'de Valilik ve yerel sanatçılarla çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek. (13.30-16.05)
Ekonomik Faaliyetler
- Mehmet Fatih Kacır ve Ömer Bolat, Nuriş Prefabrik Yapı fabrikasının temel atma törenine katılacak. (Ankara, 11.00)
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayı uluslararası yatırım pozisyonu ile Para Politikası Kurulu faiz kararını açıklayacak. (Ankara, 10.00/14.30)
- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı tarımsal girdi fiyat endeksini ve temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini duyuracak. (Ankara, 10.00)
- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 9 yıl vadeli iki devlet tahvili ihalesi düzenleyecek. (Ankara)
Dünya Diplomasisi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlikler dikkatle izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
Spor Gelişmeleri
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2024-2025 sezonu lig fikstürü, İstanbul'daki Basketbol Gelişim Merkezi'nde çekilecek. (11.00)
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk ve bir futbolcu, Wankdorf Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. (Bern, 21.00/21.30)
Anadolu Ajansı, yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve diğer bilgilerin, aboneler dışındaki kişiler tarafından kullanılmasını engellemektedir. Abonelerimiz, sözleşme kapsamı dışında bu yayınları başka kurumlara aktaramaz ve hukuki yaptırımlara tabi olabilir.