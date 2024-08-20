Gündemdeki Önemli Gelişmeler 20 Ağustos 2024

Özel Haber Gündemi / 20 Ağustos 2024

Dünya Sağlık Örgütü'nden Virüs Önlemleri Önerisi

Dünya Sağlık Örgütü Sözcüsü Margaret Harris, M çiçeği virüsü ile mücadelede kitlesel aşılama yerine hedefli aşılamaların önemini vurguladı. Harris, "Kitlesel aşılama önerilmiyor. Bu çok önemli. Virüsün bulaştığı yerlerde hedefli aşılama yapılması gerekiyor." dedi. Harris, hemen hemen her şeyin fiziksel temas ile yayıldığını belirtti.

Yeşil Gemiler ile Türk Tersaneleri Öne Çıkıyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'deki gemi inşaatının %65'inin çevre dostu ve alternatif yakıtlı yeşil gemilerden oluştuğunu bildirdi. "Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı, çevre dostu gemi siparişlerinde artışa neden oldu," diyen Kıran, bu durumu olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Kıbrıs'taki Askeri Varlık Tartışmaları

Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Abdullah Ağar, Doğu Akdeniz'deki askeri varlıkların tehdit oluşturduğunu belirtti. Başkent Üniversitesi Kıbrıs Türk Tarihi Araştırmaları Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mehmet Balyemez ise İngiliz üslerinin Kıbrıs'ın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Yeni e-Kira Uygulaması

Ankara Üniversitesi profesörlerinden Prof. Dr. Harun Tanrıvermiş, e-Kira kontratı ile kiralarda fahiş artışların önlenmesinin hedeflendiğini söyledi. Sistem sayesinde aşırı kira artışlarının izlenebileceğini vurguladı.

Şeytan Dağları'nda Başarı

Bingöl'de arıcılık yapan Şenli ailesi, AB tescilli balları ile Londra'da altın madalya kazandı. Arıcı Turgut Şenli, bu başarıya katkıda bulunan doğal üretim anlayışını öne çıkardı.

Fındık Toplama Telaşı!

İstanbul'un Beykoz ilçesinde fındık toplama faaliyetleri başladı. Bahçe sahibi Turgut Varol, komşularının yardımıyla toplama işlemlerini gerçekleştiriyor.

YKS'de Türkiye Birincileri Boğaziçi'ni Tercih Etti

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, üniversitelerinin dünya genelinde tanınan bir eğitim sunmasının önemini vurguladı. AYT birincisi Berra Kuruş, üniversitenin eğitim kalitesinden memnun.

Dünyanın En Büyük Buz Dağı Üzerine Araştırmalar

İngiliz Antarktika Araştırmaları Enstitüsü araştırmacıları, dev buz dağının hareketinin bölgedeki iklim değişikliği üzerindeki etkilerini inceliyor. Prof. Dr. Eric Rignot, tuzlu su yanlarına işaret ederek çevresel değişikliklere dikkat çekti.

Galatasaray, Avrupa Arenasında

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak. Takım, 316 Avrupa kupası maçında 113 galibiyet aldı.

Paris 2024'e Yüzde Yüz Hazırlık

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, Paris 2024'te önemli başarılar elde etmek için çalıştıklarını ifade etti. Özel sporcu Ebru Acer, altın madalya hedefini belirtti.