Gündemdeki Önemli Gelişmeler: Hayvan Hakları ve Spor Etkinlikleri

28 Temmuz 2024 Güncel Haberler

Yasama ve Yürütme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik önemli bir adım atılacak. Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler üzerinde görüşmelere saat 14.00’den itibaren başlanacak.

Dünya Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bu saldırıların yarattığı insani kriz tüm dünyada kaygı yaratmaya devam ediyor. Gazze ve Kudüs’teki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Spor Müsabakaları

Fransa'nın Paris şehrinde düzenlenecek 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak olan milli sporcular, kürek, judo, badminton, yüzme, atıcılık ve yelken branşlarında yarışacaklar. Aynı zamanda, Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. ayağı olan Belçika Grand Prix’si Stavelot’ta saat 16.00’da başlayacak.

Hukuki Uyarı: Anadolu Ajansı tarafından yayımlanan haber, fotoğraf ve videolar, abone olmayanlar tarafından kullanılamaz. Abonelerimizin de bu içerikleri çoğaltması veya başka kuruluşlara aktarması yasaktır. Aykırı davranışlarda hukuki işlemler başlatılacaktır.